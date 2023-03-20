En ucuz Ramazan pidesi Halk Ekmek'te! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'fiyat' açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 300 gramlık Ramazan pidesinin Halk Ekmek büfelerinde 5 TL'den satışa sunulacağını açıkladı.Abone ol
Türkiye genelinde 300 gram Ramazan pidesinin fiyatı 10 TL olurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinde 300 gramlık Ramazan pidesinin fiyatının 5 TL'den satışa sunulacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşlarımız Ramazan’da 300 gramlık pideyi 5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İstanbullulara lezzetli ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz."
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