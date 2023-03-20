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En ucuz Ramazan pidesi Halk Ekmek'te! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'fiyat' açıklaması

En ucuz Ramazan pidesi Halk Ekmek'te! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'fiyat' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 300 gramlık Ramazan pidesinin Halk Ekmek büfelerinde 5 TL'den satışa sunulacağını açıkladı.

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Türkiye genelinde 300 gram Ramazan pidesinin fiyatı 10 TL olurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinde 300 gramlık Ramazan pidesinin fiyatının 5 TL'den satışa sunulacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız Ramazan’da 300 gramlık pideyi 5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İstanbullulara lezzetli ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz."

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