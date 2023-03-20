3.500 altında emekli maaşı alanlar Ziraat Bankası'na koşsun promosyon miktarı kuş oldu uçtu

Yıllardır emekli olmayı bekleyen EYT'llerin yüzü güldü beklenen yasa yürürlüğe girdi. EYT emeklisi nisan ayında ilk emekli maaşını alacak. Bankalar da emekliye promosyon vermek için sıraya girdi. Her gün güncellenen banka promosyonlarında Ziraat Bankası 3.500 maaş alan emekliler için kesenin ağzını açtı. Promosyon miktarı i çılgın bir teklif yaptı promosyon ödemesi 8.500'e dayandı. 5.000 lira 3 yıllık peşin promosyon ödenecek.

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Emeklilerin son günlerde gözü kulağı bankalardan gelecek promosyon tekliflerinde. Yaşa takılan milyonlarca emekli yıllardır emeklilik hayali kuruyordu ve beklenen oldu. EYT yasası Meclis'ten geçti ve yürürlüğe girdi. EYT'liler ilk maaşlarını nisan ayında TC numarasına göre alacak. Emeklinin nisan ayında parası bereketlenecek hem bayram ikramiyesi hem de bankaların promosyon ödemeleri hesaba yatırılacak. Bankalar emekliye en yüksek promosyonu vermek için sıraya girmişken emeklinin kafası da karışık. Hangi bankayı seçeceğini bilmeyen emekli bankaların promosyon miktarlarını araştırıyor. Bankaların ise yarışa girdiği promosyon miktarları her gün güncelleniyor. Peki Ziraat Bankası emekli banka promosyonları kaç para veriyor? Başka bankadaki anlaşmayı bitirip emekli hesabı nasıl Ziraat Bankası'na taşınır?

En yüksek EYT'li emekliye promosyon veren bankalar

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından Ziraat Bankası, Halkbank Vakıfbank gibi kamu bankalarının yanı sıra Yapı Kredi Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Finansbank ve Denizbank EYT emekli promosyon ödemeleri kampanyalarını güncelledi.

Ziraat Bankası promosyon miktarı

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Ziraat Bankası emekli promosyonu

3 bin 500 TL ila 7 bin 500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ila 10 bin TL arasında emekli aylığı alanlara 4 bin 500 TL, 10 bin TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5 bin TL tutarında olmak üzere promosyon ödemesi yapılacak.6 Mar 2023

Ziraat Bankası 3 yıllık promosyon ne kadar?

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Ziraat Bankası promosyon yeniliyor mu?

Başvurular 18.10.2022 tarihi itibari ile başlayacak olup, promosyon ödemeleri ise 01.11.2022 tarihi itibari ile gerçekleşecektir