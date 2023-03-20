Halkbank emekli promosyon ücretine EYT'li ayarı Halkbank promosyon ödemesi 5.000 sınırını geçti

Yıllardır emekli olmayı bekleyen EYT'llerin yüzü güldü beklenen yasa yürürlüğe girdi. EYT emeklisi nisan ayında ilk emekli maaşını alacak. Bankalar da emekliye promosyon vermek için sıraya girdi. Her gün güncellenen banka promosyonlarında Halk bank yeni bir teklif yaptı 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL lira 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapacak.

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Emeklilerin son günlerde gözü kulağı bankalardan gelecek promosyon tekliflerinde. Yaşa takılan milyonlarca emekli yıllardır emeklilik hayali kuruyordu ve beklenen oldu. EYT yasası Meclis'ten geçti ve yürürlüğe girdi. EYT'liler ilk maaşlarını nisan ayında TC numarasına göre alacak. Emeklinin nisan ayında parası bereketlenecek hem bayram ikramiyesi hem de bankaların promosyon ödemeleri hesaba yatırılacak. Bankalar emekliye en yüksek promosyonu vermek için sıraya girmişken emeklinin kafası da karışık. Hangi bankayı seçeceğini bilmeyen emekli bankaların promosyon miktarlarını araştırıyor. Bankaların ise yarışa girdiği promosyon miktarları her gün güncelleniyor. Peki Halk Bank emekli banka promosyonları kaç para veriyor? Başka bankadaki anlaşmayı bitirip emekli hesabı nasıl Halk Bank'a taşınır? Halk Bank emekli promosyon ödemesi 2023 güncel listesinde 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL olacak.

Halkbank emekli promosyon ödemesi kaç para 2023

Emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

Halkbank'tan promosyon ne kadar oldu?

Promosyon ödemeleri maaş tutarınıza göre 0 - 1499 TL ise 500TL, 1500 - 2500TL arası ise 625TL, 2500TL ve üzeri ise 750 TL olarak belirlenmiştir.

2023 emekli promosyonu ne zaman verilecek?

10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 6.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilmektedir. 1 Kasım 2022 – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler 7.500 TL'ye varan nakit emekli maaşı banka promosyonu fırsatından yararlanabileceklerdir.