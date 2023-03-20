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Bursa'da feci kaza! Otomobilin çarptığı kadın böyle havalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da feci kaza! Otomobilin çarptığı kadın böyle havalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Bursa'da sokak üzerinde seyreden Muhammet Kurt(30) yönetimindeki otomobil,karşıya geçmeye çalışan Ebru Şentürk'e (41) çarptı. Kaza sonucu yaralanan kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Yaralı kadın olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Polis kazayla alakalı soruşturma başlattı.

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