Adalet Bakanlığı Hatay'da yıkılan binaların müteahhidinin KKTC'den iadesini istedi

Antakya ilçesinde yıkılan binaların müteahhidi Günsay hakkında Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Günsay'ın KKTC'den iadesine yönelik talepname hazırlandı.

Talepnamede, Günsay'ın Türkiye'ye iadesi istendi.

Hikmet Günsay’ın son 12 yılda yaptığı tüm binalar yıkıldı

Antakya’da inşa ettiği konutları “En iyi teknoloji, en iyi malzeme” reklamıyla pazarlayan Özburak İnşaat'ın binaları depremde yerle bir oldu. Çok sayıda vatandaş enkaz altında kaldı. Sözcü'nün haberine göre yıkılan binalarının hepsi de deprem yönetmeliğine göre hazırlandığı öne sürülen yeni binalar oldu.