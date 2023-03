Halil Murat Ünver eşi kimdir kiminle evli cumhurbaşkanı adayı oldu kaç çocuğu var?

Türkiye nefesini tuttu 14 Mayıs'taki seçimlere kilitlendi. cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olan isimlere bir yenisi daha eklendi. Kırıkkale Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Halil Murat Ünver cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Bağımsız aday olan Halil Murat Ünver aslen Kırıkkale doğumlu ve 53 yaşında. Evli olan Halil Murat Ünver'in iki tane çocuğu var.

14 Mayıs Pazar günü Türkiye sandık başına geçecek. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanacak. Seçime adım adım yaklaşırken cumhurbaşkanlığı için adaylar da YSK'ya bir bir başvurmaya başladı. Son olarak cumhurbaşkanlığı için başvuruda bulunan son isim Doç. Dr. Halil Murat Ünver oldu. Kırıkkale Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Halil Murat Ünver bağımsız aday olarak YSK'ya başvuruda bulundu. Bu gelişmenin ardından Halil Murat Ünver'in hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Halil Murat Ünver, aslen nereli, kaç yaşında ve Halil Murat Ünver kiminle evli birlikte tanıyalım...

Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Halil Murat Ünver 14 Mayıs'taki seçimlerde bağımsız aday olarak başvurusunu yaptı. Aslen Kırıkkale doğumlu olan Halil Murat Ünver 53 yaşında. 2 çocuk babası olduğu bilinen Halil Murat Ünver evli. Fakat henüz Halil Murat Ünver'i eşi kimdir, kiminle evli sorularının yanıtı yok. Aynı zamanda Halil Murat Ünver 2011-2014 arasında K.Ü. Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Ünver, başvurusunun ardından YSK Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, yeni bir yönetim sistemi tasarladıklarını söyledi.

Mevcut yönetim şeklinin ve parlamenter sistemin millete çok iyi hizmet veremediğini düşündüklerini dile getiren Ünver, "Bu yeni yönetim sistemiyle özellikle gençlerimize refah içerisinde yaşayacağı, mutluluk ve huzur içerisinde yaşayacağı bir ülke bırakmayı hayal ediyoruz." diye konuştu.

Planladıkları yeni yönetim sisteminin adının, "bilgelerin yönetimi" olduğunu ifade eden Ünver, "Yani liyakatli ve insani değerleri yüksek olan kimselerin yönetimde ve görevlerde bulunmasını sağlayacağız. Dolayısıyla herkes hakkını alacak. Hiç kimse hak ettiği yerden mahrum kalmayacak." dedi.

Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ünver'in, uluslararası dergilerde "elektrik makinaları, bilgisayar teknolojileri ve yapay zeka tabanlı sistemler" üzerine makaleleri bulunuyor.

İlk ve orta öğrenimini Kırıkkale'de tamamlayan Ünver, Yüksek öğrenimini Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu'nda Bilgisayar Programcılığı Programında öğretim görevlisi olarak göreve başladı. Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu'nda, Hacılar Meslek Yüksekokulu'nda ve Mühendislik fakültesinde bilgisayar donanımı, elektronik ve güç elektroniği dersleri verdi. K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, Yüksek Lisans derecesini 1997'de Doktora derecesini 2004 yılında almıştır. Doktora tezi olarak ürettiği indüksiyon ocağı yaklaşık 10 yıldır Adana'da dişçilik sektöründe özel alaşımlı döküm yapmak için kullanılmaktadır. Dünyada ilk kez inverter devresinin PLC ile sürüldüğü bu tez, -SANTEZ desteklerine kadar- K.Ü. Fen Bilimleri'nde üretilen tezler arasında sanayide kullanılabilecek ürün çıkartan ilk ve tek tez olmuştur.

2006-2011 yılları arasında Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulunda idareci olarak görev aldı. Yüksekokul müdür yardımcılığı, Teknik Programlar bölüm başkanlığı ve Yüksekokul Müdürlüğü ile Yönetim Kurulu Üyeliği, Yükseokul Kurulu Üyeliği ve Kırıkkale Üniversitesi Senato Üyeliği yapmıştır. 2011-2014 arasında K.Ü. Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Kırıkkale Üniversitesinde Hacılar Meslek Yüksekokulu'nda İş Sağlığı ve Güvenliği Programını açtı. K.Ü. Uzaktan Eğitim Merkezi'nde İş Güvenliği Uzmanlığı ve İş Yeri Hekimliği eğitim programlarının açılmasını sağladı. Bu eğitimlerde İş Güvenliği Uzmanı ve İSG Eğiticisi olarak görev aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı eğitim merkezi olan ÇASGEM'de -Almanya'yadaki görevine gidene kadar- uzun süre eğitici olarak görev yaptı.

Kurucu ortağı olduğu 25 yıllık geçmişle sahip olan KEMAS Ltd. Şti.'nde kalıp tav ocağı, konik ısıtma ocağı, indüksiyonlu su ısıtma sistemleri, PLC kontrollü güç ünitesi, jel yapıştırma sistemleri gibi üretim teknolojileri geliştirdi. Patent başvurularında bulundu. KEMAS Ltd. Şti. Sanayi Bakanlığı tarafından, Hat Frekanslı Alüminyum Tav Ocaklarının Türkiye'deki tek üreticisi olarak tescil edildi. KEMAS Ltd. Şti.'nin ürettiği ürünler hem Türkiye'de kullanılmakta, hem de yurtdışına ihraç edilmektedir.

1994 yılında 3 ay İngiltere/Manchester -YÖK-Dünya Bankası desteği- bulundu, 2013 yılında 3 ay Almanya/Schweinfurt -YÖK desteği- bulundu. Ayrıca çeşitli proje ve incelemeler için İtalya, Fransa, İsviçre, İspanya, Belçika, Avusturya, Ukrayna, Suriye, Suudi Arabistan’da bulundu. Bu ülkelerdeki teknik, teknoloji, sanayi, sosyal hayat, bürokrasi, insan ve iş profilini inceleme imkânı buldu.

Halen K.Ü. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde akademik faaliyetlerini sürdürmektedir. K.Ü. Mekatronik Topluluğu Danışmanlığını ve Türk Ocağı Kırıkkale Şube Başkanlığı'nı yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.