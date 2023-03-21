42 bin 500 sağlık personeli alınacak! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca branşları tek tek duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 42 bin 500 sağlık personeli alınacağını duyururken, 'Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir.' dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 42 bin 500 sağlık personeli alınacağını duyurdu. 'Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir" diyen Bakan Koca, hangi branşta kaç kişi alınacağını da tek tek açıkladı. Sağlık bakanı Koca'nın kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

6 bin hemşire, 1500 ebe, 21 bin tekniker

- KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 Sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir.

- Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun.