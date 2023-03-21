2023 PTT personel alımı şartları neler? PTT personel alımı 2023 başvuru yap

Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın 2023 yılında ne zaman personel alımı yapacağı merak konusu oldu. Bünyesindeki personel açığına göre Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi kadrolarına alım yapan PTT'ye başvuru yapmak isteyenler "2023 PTT personel alımı şartları neler?" sorusunun cevabını internette araştırmaya devam ediyor. Peki 2023 PTT personel alımı şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İşte 2023 PTT personel alımı ile ilgili merak edilenler..

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PTT (T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı) personel alımlarına her yıl olduğu gibi bu yıl da devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi kadrolarına alım yapan PTT'nin 2023 yılında personel alımı yapacak mı? sorusunun cevabının yanı sıra PTT'de çalışmak isteyenler "2023 PTT personel alımı şartları neler?" diyerek arama motorlarına araştırmaya devam ediyor. Peki 2023 PTT personel alımı şartları neler? PTT memur 2023 alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte 2023 yılı için PTT personel alımıyla ilgili merak edilenleri haberimizde sizler için derledik...

2023 PTT personel alımı ne zaman?

Posta Telgraf Teşkilatı'nın 2023 yılında ne zaman personel alımı yapacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıllarda Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi kadrolarına alım yapan PTT'nin 2023 yapılması planlanan personel alımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken Posta Telgraf Teşkilatı tarafından yapılacak olan 2023 PTT personel alımıyla ilgili açıklama gelir gelmez detayları haberimizde olacak.

2023 PTT personel alımı şartları neler?

PTT'nin 2023 yılında personel alımı yapması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama ve personel alımına ilişkin güncel bir ilan ve açıklama bulunmuyor. PTT'nin 2023 yılı personel alımı tarihi ve başvuru şartları belli olmazken PTT tarafından yayınlanacak ilan ile birlikte alım yapılacak kadrolar açıklanacak. Geçtiğimiz yıllarda Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi kadrolarına alım yapılmıştı.

PTT personel alımı şartları neler?

PTT personel alımı yaparken adaylardan genel ve özel şartları taşıması bekleniyor. Başvuru şartlarını taşımayanların müracaatları geçersiz sayılıyor. Özel başvuru şartları açılan ilana göre değişkenlik gösteriyor. Güncel personel alımı şartları henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan alımın şartları şu şekildeydi;

olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan alımın şartları şu şekildeydi;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

PTT personel alımı 2023 başvuru yap

PTT personel alımlarına katılmak isteyen adaylar resmi internet sayfasında bulunan iş başvuru formunu doldurabilirler. PTT alımlarını iki aşamada gerçekleştirmektedir. Bunlardan ilki yazılı sınav. sınava başvurmak isteyen adayların belirlenen sınav ücretini ilgili ankaya yatırması gerekiyor. İkincisi ise sözlü mülakat. Her iki aşamayı başarılı bir şekilde sonuçlandıran adaylar ilgili kadrolara yerleştiriliyor.