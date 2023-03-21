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Antalya'da anne vahşeti! 1 yaşındaki bebeğini boğarak öldürdü, 4 yaşındaki oğlunu yaraladı!

Antalya'da anne vahşeti! 1 yaşındaki bebeğini boğarak öldürdü, 4 yaşındaki oğlunu yaraladı!

ANTALYA'da Gündoğmuş ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 30 yaşındaki kadın, 1 yaşındaki bebeğini boğarak öldürdü. Annenin boğmaya çalıştığı 4 yaşındaki çocuğu ise imam nikahlı eşinin müdahalesi ile kurtuldu. Gözaltına alınan anne tutuklandı.

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Kan donduran olay Gündoğmuş ilçesinin Balkaya Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işten eve dönen Fatih U. (37) bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti. Dini nikahlı eşi Burcu Ç.’e (30) seslenen Fatih U., içeriden garip seslerin gelmesi üzerine kapıyı kırarak açtı.

Muhammed Efe'yi boğmak üzereyken...

Odadaki manzara karşısında dehşete düşen Fatih U., eşinin 1 yaşındaki bebekleri Miraç Ç.’yi öldürdüğünü, 4 yaşındaki Muhammet Efe D.’yi de öldürmeye çalıştığını gördü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 1 yaşındaki Miraç’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, 4 yaşındaki Muhammet Efe D.’yi tedavi altına aldı.

Sosyal Hizmetlere verildi

Tedavisi tamamlanan Muhammet Efe D., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından alınarak yetiştirme yurduna yerleştirildi. Küçük Miraç'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Daha önce iki evlilik yapmış...

Öz çocuğunun birini öldürüp, diğerini öldürmeye çalışan Burcu Ç. sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi Fatih U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Burcu Ç.’nin daha önce iki evlilik yaptığı, psikolojik sebeplerden dolayı ilaç kullandığı ve çevresi ile zaman zaman tartıştığı ileri sürüldü.

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