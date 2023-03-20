Ses Partisi lideri Ayhan Bilgen AK Parti'ye mi katılıyor?

HDP'den ayrılarak yeni parti kuran ancak seçimlere girme hakkı kazanamayan SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, AK Parti'ye katılma konusu ile ilgili “Önümüzdeki günlerde eğer bir teklif gelirse bunu tartışıp değerlendireceğiz” şeklinde konuşmuştu. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube canlı yayınında konuyu değerlendiriyor.

Abone ol

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi partiler ve ittifaklar çalışmalarını yürütürken, partilerinden ayrılanlar veya birleşmeler de yaşanıyor. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması beklenirken bir iddia da Ses Partisi için geldi. Ses Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen'in de AK Parti'ye katılacağı iddiaları kulisleri hareketlendirdi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, konuyla ilgili tüm detayları ve gündemin diğer başlıklarını, Youtube canlı yayınında değerlendiriyor.