Yunan gazetesinden iktidar ve muhalefetin seçim planı analizi

Yunan gazetesi Ethnos, Türkiye'deki seçimlere dair çarpıcı bir analiz yayımladı. AK Parti'nin 14 Mayıs'a kadar 3 aşamalı bir plan uygulayacağını belirten gazete, muhalefetin deprem, ekonomi ve mülteci konularına ağırlık vereceğini yazdı.

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Dünya, Ankara'daki gelişmeleri anbean takip ederken, Yunan Ethnos gazetesinden dikkat çeken bir seçim analizi geldi.

Maria Zacharaki imzalı haberde, AK Parti'nin uzun bir süredir CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu "kolay rakip" olarak gördüğü ve seçimde onun adaylığını istediği vurgulandı.

İktidarın 3 aşamalı planı

Hürriyet'in Ethnos gazetesinden aktardığı habere göre Zacharaki, iktidarın seçim planının üç aşamadan oluşacağını yazdı.

İlk aşamanın, 10 Mart'tan 10 Nisan'a kadar olan ve milletvekili aday listelerinin belirlendiği dönem olduğunu belirten gazete, "Bu dönemde, depremin yarattığı sancılar dikkate alındığında 'gürültülü' bir seçim öncesi kampanya öngörülmüyor" dedi.

İkinci aşama Ramazan ayı olacak. Zacharaki'ye göre Erdoğan, bu dönemde Karadeniz gazı, milli savaş uçağı gibi konuları kullanmayı planlıyor.

21 Nisan'dan sonra son aşamaya geçilmesi beklendiğini belirten haberde şu ifadelere yer verildi:

"Bu aşamada, yas dönemi sona erdikten sonra, gürültülü eski tarz bir seçim kampanyası planlanıyor."

Muhalefetin seçim stratejisi

Muhalefetin adayını geç belirlemesi nedeniyle net bir planı olmadığını yazan gazete, Kılıçdaroğlu'nun deprem, ekonomi ve mülteci konularına ağırlık vereceğini yazdı.

Haberde, "Muhalefet adayı depremlerle yerle bir olan Antakya'yı seçim kampanyasının karargahı yaptı. Elindeki en büyük iletişim silahı olan mutlak yıkım imajıyla hükümete saldırmak için onu neredeyse her hafta ziyaret ediyor" ifadelerine yer verildi.