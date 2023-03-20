Ömer dizisi uyarlamamı orijinali hangi dizi hikayesi aslında çok başka

Star TV'nin en çok seyredilen dizilerinden biri olan Ömer daha ilk bölümden büyük ses getirdi. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile her hafta merak edilen Ömer dizisi hangi diziden uyarlama sorusu ile akıllarda. Ömer dizisi orijinalı Yahudi dizisi olan Shtisel'in Türk versiyonu. Shtisel'in hikayesi de baş karakter Shtisel'in kendinden yaşça büyük bir kadına aşık olmasını ve aile baskısını anlatıyor.

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STAR TV Ömer dizisi ile son günlerde ekranda büyük sükse yapıyor. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile her hafta ekran başındakilerden alkış toplayan Ömer dizisi gerçek bir hikayeden uyarlamı mı ya da hangi diziden uyarlama soruları ise merak ediliyor. Baştan söyleyelim Ömer dizisi orijinal senaryosu olan bir dizi değil, Netlix'te 3 sezon yayınlanan Shtisel dizisinin tam anlamıyla Türk adaptasyonu. Yani konu ve birçok sahne neredeyse birebir. Fakat Shtisel orijinalinde Yahudi dizisi olduğu için orada Yahudilerin dini inanışları ön planda. Ömer de ise müslüman bir ailenin kendinden yaşça büyük bir kadına aşık olması ve çevre baskısı konu ediliyor. Shtisel 3 sezon ve 33 bölüm olarak devam eden bir dizi. Ömer ise henüz birinci sezonunda fakat seyircinin ilgisine bakılırsa dizi daha rahat 3 sezon görür. Dizinin başarılı olmasında genç yetenek Selahattin Paşalı ve her bölümde farkını konuşturan Gökçe Bahadır var.

Ömer dizisi, bir İsrail yapımı olan Shtisel dizisinden uyarlanmaktadır. 2013 yılında İsrail'de yayınlanmaya başlayan, 3 sezon ve 33 bölüm süren Shtisel dizisi, 2018 yılında Netflix platformuna dahil olarak dünyaya açılmıştı.

Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Onur Bilge, Serpil Gül, Gülçin Kültür Şahin, Muharrem Türkseven, Gamze Karaduman, Çağla Naz Kargı, Metehan Parıltı, Melike Güner.

Ömer dizisi İstanbul'da çekiliyor. Ömer dizisinin Camii sahneleri Üsküdar'da bulunan Büyük Selimiye Camii ve yine Üsküdar'da bulunan Valide Atik Camii'de çekiliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Ömer dizisinde renkli görüntüler oluştu

Ömer dizisi hangi mahallede çekildi?

Ömer Dizisinin Seti Hangi Semtte? Star Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan Ömer dizisinin seti Üsküdar'da bulunuyor. Yeni dizinin birçok sahnesinin çekildiği camii ise Üsküdar'da bulunan Büyük Selimiye Camii. Ömer'in bazı sahneleri de Üsküdar'daki Valide Atik Cami'sinde çekiliyor.