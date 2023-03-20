BIST 5.041
DOLAR 19,01
EURO 20,38
ALTIN 1.212,34
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI  /  EMEKLİ

EYT'li maaşını almadan Vakıfbank'ın kapısını çalsın! Promosyon ödemesi miktarı güncellendi liste yayıldı

EYT'li maaşını almadan Vakıfbank'ın kapısını çalsın! Promosyon ödemesi miktarı güncellendi liste yayıldı

Yıllardır emekli olmayı bekleyen EYT'llerin yüzü güldü beklenen yasa yürürlüğe girdi. EYT emeklisi nisan ayında ilk emekli maaşını alacak. Bankalar da emekliye promosyon vermek için sıraya girdi. Her gün güncellenen banka promosyonlarında Vakıfbank yeni bir teklif yaptı 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL lira 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapacak.

Abone ol

Emeklilerin son günlerde gözü kulağı bankalardan gelecek promosyon tekliflerinde. Yaşa takılan milyonlarca emekli yıllardır emeklilik hayali kuruyordu ve beklenen oldu. EYT yasası Meclis'ten geçti ve yürürlüğe girdi. EYT'liler ilk maaşlarını nisan ayında TC numarasına göre alacak. Emeklinin nisan ayında parası bereketlenecek hem bayram ikramiyesi hem de bankaların promosyon ödemeleri hesaba yatırılacak. Bankalar emekliye en yüksek promosyonu vermek için sıraya girmişken emeklinin kafası da karışık. Hangi bankayı seçeceğini bilmeyen emekli bankaların promosyon miktarlarını araştırıyor. Bankaların ise yarışa girdiği promosyon miktarları her gün güncelleniyor. Peki Vakıfbank emekli banka promosyonları kaç para veriyor? Başka bankadaki anlaşmayı bitirip emekli hesabı nasıl Halk Bank'a taşınır? Vakıfbank emekli promosyon ödemesi 2023 güncel listesinde 10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000 lira ödeme yapılacak. 

Vakıfbank emekli promosyon ödemesi


Emekli maaşını Vakıfbank aracılığıyla alan emeklilere;

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

Vakıfbank 2023 emekli promosyonu ne kadar?

Kampanya 31 ocak 2023 tarihine kadar emekli maaşını bankamıza taşıyanları kapsıyor. Bir aylık emekli maaşı 3 bin 499 TL'ye kadarsa 3 bin TL; 3 bin 500 TL – 7 bin 499 TL arasındaysa 3 bin 500 TL; 7 bin 500 TL – 9 bin 999 TL arasındaysa 4.500 TL; 10 bin TL ve üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödeniyor.

Vakıfbank promosyon arttırdı mı?

Vakıfbank ile EGM arasında yapılan promosyon anlaşmasının 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe gireceği duyurulmuştu. Tek seferde ödenecek 27 bin lira promosyon ücretinde herhangi bir kesinti olmayacağı duyuruldu. "Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

ÖNCEKİ HABERLER
Yalova Belediye Başkanlığı CHP'den AK Parti'ye geçti! Vefa Salman adaylık için istifa edince...
Yalova Belediye Başkanlığı CHP'den AK Parti'ye geçti! Vefa Salman adaylık için istifa edince...
Halk Bankası'ndan nefesini kesecek promosyon fırsatı 3 yıllık peşin verecek 2023 promosyon güncel listesi
Halk Bankası'ndan nefesini kesecek promosyon fırsatı 3 yıllık peşin verecek 2023 promosyon güncel listesi
Bankanın açığını bulup 10 milyon liralık vurgun yaptılar
Bankanın açığını bulup 10 milyon liralık vurgun yaptılar
AFAD'dan son dakika açıklama! Depremlerde can kaybı 50 bini aştı
AFAD'dan son dakika açıklama! Depremlerde can kaybı 50 bini aştı
Yapı Kredi promosyon emekli 2023 kaç para son gün fırsat elden kaçıyor dikkat!
Yapı Kredi promosyon emekli 2023 kaç para son gün fırsat elden kaçıyor dikkat!
ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan YSK'ya adaylık başvurusu yaptı
ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan YSK'ya adaylık başvurusu yaptı
Zeytinburnu'nda yaşandı! Temizlik yapıyordu sonrası feci...
Zeytinburnu'nda yaşandı! Temizlik yapıyordu sonrası feci...
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş açıkladı! Milletvekili adayı mı oluyor? Bu alçak suikastten pek uzak değil...
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş açıkladı! Milletvekili adayı mı oluyor? Bu alçak suikastten pek uzak değil...
Ormanlık alanda yürek sızlatan görüntü! Evsiz adamın cansız bedeni buldu ölüm nedeni...
Ormanlık alanda yürek sızlatan görüntü! Evsiz adamın cansız bedeni buldu ölüm nedeni...
THY uçağı teknik arıza nedeniyle İstanbul Havalimanı'na geri döndü
THY uçağı teknik arıza nedeniyle İstanbul Havalimanı'na geri döndü
Bir alan pişman bir de almayan! 65.000 liralık sıfır araba kapış kapış gidiyo mart bitmeden binin!
Bir alan pişman bir de almayan! 65.000 liralık sıfır araba kapış kapış gidiyo mart bitmeden binin!
Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine MHP'den sert tepki: Masa aç sırtlanlar masası
Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine MHP'den sert tepki: Masa aç sırtlanlar masası