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THY uçağı teknik arıza nedeniyle İstanbul Havalimanı'na geri döndü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
THY uçağı teknik arıza nedeniyle İstanbul Havalimanı'na geri döndü

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Manchester seferini yapan uçağı, teknik arıza nedeniyle Macaristan hava sahasından İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

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Edinilen bilgiye göre, THY'nin TK-1993 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçağı İngiltere Manchester seferini yapmak üzere saat 08.45'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Macaristan Hava Sahası'nda seyir halindeki uçakta teknik arıza meydana geldi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek geri dönüş için izin istedi.

Teknik arıza meydana gelen THY uçağı  İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde indi. Yolcuların, başka bir uçakla gönderilecekleri öğrenildi.

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