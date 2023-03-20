Ramazan'da pideler vatandaşın boğazında kalacak pide fiyatlarına bakın 10 liradan aşağısı yok!

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı geldi çattı 23 mart perşembe günü ilk oruç açılacak. Ramazan sofralarının olmazsa olmazı pide ise yine iftar masalarının baştacı olacak. Fakat bu sene artan pide maliyetleri vatandaşı kara kara düşündürüyor. Türkiye genelinde 10 liradan aşağıya pide satışı yapılmayacak. 300 gram pide bakın kaç paraya satılacak?

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Müslüman aleminin dört gözle beklediği mübarek Ramazan ayı geldi. 2023 yılının ilk iftarı 23 Mart Perşembe akşamı yapılacak. Birbirinden lezzetli eş dost muhabbeti ile dolu iftar sofraları hazırlanacak. Bu sene de her yıl olduğu gibi Ramazan sofralarının baş tacı pide olacak. Fakat bu pide malzemelerindeki fahiş artış pide fiyatlarına da yansıdı. Türkiye genelinde 10 liradan düşük pide satışı yapılmayacak. Birçok ilde pide fiyatları belli oldu. İftar soflarının baştacı olan pide bu sene kaç para olacak hala muamma. Birçok ilde pide fiyatları bir bir açıklandı ama İstanbul pide fiyatları için henüz bir açıklama yok. Ankara'da bu sene 300 gram Ramazan pidesi 10 liradan satılacak. Bolu'da da 325 gram Ramazan pidesi 10 liradan satışa sunulacak. Bursa'da 380 gram pide 12,50 liradan satılacak. Mardin'de 400 gram pideye zam yok. İstanbul'da pide fiyatları için son karar verilmedi ama 370 gram susamlı pidenin İstanbul’da fiyatının 12.5 lira, 300 gramlık pidenin ise 10 lira olması öngörülüyor.

Balcı, İstanbul, Ordu, Rize ve Sakarya'da 300 gram pidenin 10 liradan satılacağı bilgisini verdi.

Tekirdağ ve Kocaeli'nde ise pidenin 310 gramının 10 lira olduğunu vurgulayan Balcı, "Bursa'da 380 gram pide 12,5 lira, kilogramına baktığımızda 32,89'a denk geliyor. Totalde bakacak olursak pidenin kilogramı bu sene 31 ila 33 lira arasında değişiklik göstermiş oluyor. Her ildeki odalarımız kendi maliyet hesaplarını yaparak ilgili kurum olan esnaf ve sanatkarlar oda birliğine müracaat edip tarifesini almış oluyor, bu tarifenin dışında bir uygulama söz konusu olmamıştır, olması mümkün değildir" diye konuştu.

"Ekmekte fiyat değişikliği yok"

Ekmeğin ise geçen yıl 200 gramı 3 lirayken, bu sene 5 liradan satışa sunulduğunu aktaran Balcı, ekmekte de artış oranının yüzde 60-62 seviyelerinde yani yıllık enflasyonun altında bulunduğunu söyledi.

Balcı, şöyle devam etti:

"Ekmek fiyatında değişiklik yok, ülke genelinde ekmeğin satışına 5 liradan devam edilecek. Şu anda gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik yer almıyor. Hem halkın alım gücünü göz önünde bulunduruyoruz hem esnafımızı düşünüyoruz. Esnafımızın da ayakta kalabilmesi için az da olsa ticaretini gerçekleştirmesi gerekiyor. Vatandaşımız pideyi alsın esnafımız da satabilsin diye ekmekle pide arasındaki makası çok fazla açmıyoruz. Dolayısıyla pide satışlarında geçen yıla oranla düşüş beklemiyorum."

"Deprem bölgesi ekmeksiz kalmadı"

Ayrıca, deprem sebebiyle 11 ilde sürdürülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Balcı, bölgede vatandaşların ekmeksiz kalmaması için ilgili bakanlıklarla koordineli çalışarak gerek kara yolu gerek tarifeli uçaklarla Türkiye’nin her yerinden ekmek ihtiyacını karşılamak için Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve TESK ile birlikte Ankara merkezli çalışmalar yaparak, bölgeyi ekmeksiz bırakmadıklarını anlattı.