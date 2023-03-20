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Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine MHP'den sert tepki: Masa aç sırtlanlar masası

Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine MHP'den sert tepki: Masa aç sırtlanlar masası

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu destek ziyaretleri kapsamında HDP ile görüştü. görüşmeye MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ateş püskürdü. Yalçın, "Bugün siyasi tarihimizdeki pazarlıkların en çirkini, en kirlisi, en utanmazcası gerçekleşti' dedi.

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Cumhurbaşkanı adayı olduğu resmen duyurulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP'li eş başkanlar bugün saat 12.00'de bir araya geldi.

Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından ortak basın açıklamasında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Toplantıda yerel yönetimler üzerinde duruldu. Kayyum uygulamasının doğru olmadığını ilettik. Her koşulda demokrasiyi savunmalıyız. Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir." dedi.

18 Mart'ta yapılması planlanan ziyaret, HDP tarafından ertelenmiş Kılıçdaroğlu "Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız" demişti. HDP ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeye MHP'den tepki geldi.

'PKK'nın siyasi kanadının ayağına gitti'

MHP'li Semih Yalçın sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Bugün siyasi tarihimizdeki pazarlıkların en çirkini, en kirlisi, en utanmazcası gerçekleşti. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu; PKK'nın siyasi kanadının ayağına gitti, eşiğine yüz sürüp cephane ve militan desteği istedi. Kılıçdaroğlu tarafından PKK'nın mazbatalı temsilcilerine verilen demokratik özerklik sözleri tekrarlandı. Bununla da yetinilmedi, bölücübaşına özgürlük ve Kandil piyonlarına da bakanlık teklifinde bulunuldu.

'Katiller ve hainler güruhuyla sofraya oturuyor'

Milletimiz; iktidar uğruna ayı ile yatağa girmeyi, katiller ve hainler güruhuyla sofraya oturmayı, ülkenin güvenlik ve esenliğini terör örgütünün siyasi acentesine teslim etmeyi göze alan bir "sorumsuz" cumhurbaşkanı adayının girişimlerini ibretle takip ediyor.

Kemal Bey'in kurduğu masa, Halil İbrahim sofrası filan değil; aç sırtlanlar, Ali Cengizler, Kırk Haramiler sofrası... Bu mezbele menülü sofraya tekmeyi, 14 Mayıs'ta milletimiz koyacak."

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