Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş açıkladı! Milletvekili adayı mı oluyor? Bu alçak suikastten pek uzak değil...

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde 30 Aralık 2022 günü uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Twitter'dan yeni bir açıklama yayımladı. "Devletin dini adalettir" notuyla yayınlanan açıklamada Ayşe Ateş, siyasete girmeme kararı aldıklarını duyurup, "Gerçekler belgeleriyle ve tüm yönleriyle açığa çıktığında görüleceği üzere siyaset, bu alçak suikastten pek uzak değildir" dedi.

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 günü Ankara Çankaya’da motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında MHP'de çeşitli kademelerde bulunan isimlerin de aralarında olduğu 21 kişi tutuklandı. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, bugün Ateş ailesi adına Twitter'dan yeni bir açıklama yayımladı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in milletvekili adaylığı teklif ettiği iddia edilen Ayşe Ateş, "Aile olarak siyasetin içinde yer almak yerine siyaseti siyasetçilere bırakmak gerektiği hususunda bir karar almış bulunuyoruz" dedi.

Siyasette yer almayacağız ama...

Paylaşımda, "İnsanlık dışı suikastin aydınlatılması hususunda devletimize olan güvenimizi yeniden vurgulamak istiyoruz" denildi. Ayşe Ateş'in açıklaması şöyle:

"Vicdanları yaralayan bu alçak suikastin ucu kime dokunursa dokunsun aydınlatılması için, siyasi partilerin haklı davamızda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sesimiz olmaya devam etmesini arzu etmekle birlikte davanın sağlıklı ilerleyebilmesi adına aile olarak siyasetin içinde yer almak yerine siyaseti siyasetçilere bırakmak gerektiği hususunda bir karar almış bulunuyoruz.

Bu alçak suikastten pek uzak değil

Şehit eşim her ne kadar aktif olarak siyasetin içinde değildiyse de gerçekler belgeleriyle ve tüm yönleriyle açığa çıktığında görüleceği üzere siyaset, bu alçak suikastten pek uzak değildir.

Bu insanlık dışı suikastin siyasi sahada da takip edilmesini, seçilecek her milletvekilinin ve tüm siyasetçilerin namusuna emanet etmeyi tercih ediyoruz.

Ateş sadece düştüğü yeri yakmasın

Ateş ailesi olarak beklentimiz; ateşin yalnızca düştüğü yeri yakmakla kalmaması, herkesin bu ateşi yüreğinde hissetmesi, Türk milletinin evladı olan Sinan Ateş'in davasına bütün bir milletin sahip çıkmasıdır. Bu vesileyle ilk günden veri gerek sosyal hayatın içerisinde gerekse sosyal medyada yanımızda olduğunu hissettiren herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Dua ile...