Yalova Belediye Başkanlığı CHP'den AK Parti'ye geçti! Vefa Salman adaylık için istifa edince...

YALOVA Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan CHP’li Vefa Salman’ın CHP'den milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından Yalova Belediye Meclisi’nde başkanlık seçimi yapıldı. Başkan vekilliğini 3 yıldır sürdüren AK Partili Mustafa Tutuk, oylama sonucunda Yalova Belediye Başkanı seçildi.

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Yalova Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk davası nedeniyle görevinden uzaklaştırılan CHP’li Vefa Salman’ın milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etmesinin ardından Yalova Belediye Meclisi’nde başkanlık seçimi yapıldı. Başkan vekilliğini 3 yıldır sürdüren AK Parti'li Mustafa Tutuk, oylama sonucunda Yalova Belediye Başkanı seçildi.

Yalova Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Vefa Salman’ın 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekili seçiminde aday adayı olmak için istifası nedeniyle bugün olağanüstü olarak toplandı.

Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda, AK Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı 3 yıldır belediye başkan vekili olarak görev yapan Mustafa Tutuk’u, CHP ve İYİ Parti’den oluşan Millet İttifakı ise CHP Grup Sözcüsü Burçin Tangürek’i belediye başkanlığına aday gösterdi.

11’e karşı 19 oy ile belediye başkanı seçildi

Kapalı oylamayla yapılan seçimin ilk iki turunda Mustafa Tutuk 19, Burçin Tangürek ise 11 oy aldı. Adayların seçilmek için gerekli olan üçte iki çoğunluğu sağlayamaması üzerine üçüncü tur oylamaya geçildi. Bu turda da 19 oy alan Mustafa Tutuk, salt çoğunluğu sağlayarak Yalova Belediye Başkanı oldu.

Seçim sonunda bir konuşma yapan Tutuk, şunları söyledi: "3 yıldır sürdürdüğümüz vekaleten başkanlık görevi, bu saatten itibaren asil olarak devam edecek. 3 yıldır hep birlikte güzel işler yaptık. Yalova’mızı yaşanabilir hak ettiği yere getirebilmek için hep birlikte elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da bir yılımız var, 2024 Mart seçimlerine. Bir yıl boyunca da el birliği ile hep birlikte daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum ve ben, şahsım adına söz veriyorum."