Yapı Kredi promosyon emekli 2023 kaç para son gün fırsat elden kaçıyor dikkat!

Yıllardır emekli olmayı bekleyen EYT'llerin yüzü güldü beklenen yasa yürürlüğe girdi. EYT emeklisi nisan ayında ilk emekli maaşını alacak. Bankalar da emekliye promosyon vermek için sıraya girdi. Her gün güncellenen banka promosyonlarında Yapı Kredi çılgın bir teklif yaptı promosyon ödemesi 8.500'e dayandı.

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Emeklilerin son günlerde gözü kulağı bankalardan gelecek promosyon tekliflerinde. Yaşa takılan milyonlarca emekli yıllardır emeklilik hayali kuruyordu ve beklenen oldu. EYT yasası Meclis'ten geçti ve yürürlüğe girdi. EYT'liler ilk maaşlarını nisan ayında TC numarasına göre alacak. Emeklinin nisan ayında parası bereketlenecek hem bayram ikramiyesi hem de bankaların promosyon ödemeleri hesaba yatırılacak. Bankalar emekliye en yüksek promosyonu vermek için sıraya girmişken emeklinin kafası da karışık. Hangi bankayı seçeceğini bilmeyen emekli bankaların promosyon miktarlarını araştırıyor. Bankarın ise yarışa girdiği promosyon miktarları her gün güncelleniyor. Peki Yapı Kredi emekli banka promosyonları kaç para veriyor? Başka bankadaki anlaşmayı bitirip emekli hesabı nasıl Yapı Kredi'te taşınır?

Yapıkredi banka promosyonu kaç para?

3 Mart 2023 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 8.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

2023 banka promosyonu ne zaman verilecek?

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Şubat – 28 Şubat 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankamızdan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.13 Mar 2023

Yapı Kredi promosyon uzatıldı mı?

Yapı Kredi'den yapılan duyuruya göre 1 Kasım 2022- 31 Ocak 2023 tarihleri arasında bankaya emekli maaşını taşıyan emekliler 7.500 TL'ye vara promosyon ödemesi alacak. Aynı zamanda mevcut kartlarıyla son 3 ay içerisinde hiç işlem yapmamış müşteriler 500 TL harcama sonrasında 300 TL ek promosyon alacak.