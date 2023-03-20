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ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan YSK'ya adaylık başvurusu yaptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan YSK'ya adaylık başvurusu yaptı

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gelerek cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunda bulundu.

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Zafer Partisi, Adalet Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nin oluşturduğu ‘ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan YSK’ya gelerek 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde cumhurbaşkanı adayı olabilmek için resmi başvuruda bulundu.

Oğan’a ATA İttifakı’nın mensubu olan partilerin genel başkanları eşlik etti.

“Türkiye’nin HDP ile DÜDAPAR arasında sıkıştırılmasına Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler olarak razı olamazdık”

YSK’ya yaptığı başvurunun ardından basın açıklamasında bulunan Sinan Oğan, “Biraz önce ATA ittifakının cumhurbaşkanı adayı olarak müracaatımızı yaptık. Öncelikle vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. Neden cumhurbaşkanı adayı olduk? Çünkü Türkiye’nin HDP ile HÜDAPAR arasında sıkıştırılmasına Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler olarak razı olamazdık. Neden cumhurbaşkanı adayı olduk? Çünkü maalesef Türkiye’de deprem öldürmüyor, liyakatsizlik öldürüyor. Maalesef Türkiye’de liyakatsizlik almış başını gidiyor, yandaşlık almış başını gidiyor. Türk ekonomisi bugün olması gerekenin çok daha gerisinde. Eğitim sisteminden tutunuz sosyal dengeye kadar birçok sorunu var Türkiye’nin. O sebeple Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler olarak biz bu yarışta varız dedik ve inşallah çarşamba günü başlayacak imza süreci ile beraber çok hızlı bir şekilde imzayı toplayıp yarışta yerimizi almak istiyoruz. Biz seçimlerin ikinci tura kalacağını ve ikinci turda bizim bu seçimi alacağımızı düşünüyoruz. İkinci tur için Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin iddialı bir adayı olarak sahada olacağız en genç en dinamik aday olarak. Memlekette kanayan birçok yara var. Hala Fırat Çakıroğlu’nun yarası dinmemiş hala Sinan Ateş’in yarası dinmemiş. Tüm bunların haksızlıkların hukuksuzlukların ve ülkemizdeki herkesin Türk milletinin bir ve bütün olması için sahadayız” dedi.

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