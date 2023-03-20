Bankanın açığını bulup 10 milyon liralık vurgun yaptılar

Bankanın sistemsel açığını fark ederek 10 milyon liranın üzerinde vurgun yapan şüpheliler için 20 şehirde düğmeye basıldı. Emniyet'in düzenlediği operasyonda 107 şüphelinin 81’i yakalanarak gözaltına alındı.

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Bir bankanın sistemdeki açığını bulan ve 10 milyon liranın üzerinde dolandırıcılık yapan suç örgütü üyesi 107 şüphelinin 81’i 20 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bankanın sistemsel açığını fark eden İ.Ç. ve G.N.Ç. isimli şahsıların, kendi banka hesapları üzerinden 48 saat içinde 210 banka hesabına yaklaşık 5 bin 500 adet 2 bin lira tutarında havale işlemi gerçekleştirdikleri belirlendi.