21 yaşında ölen 'Sarışın Rahibe'yi görenler şaşırdı! Bin yıllık mumyalar herkesin ilgisini çekti

Bir kadın, 4 çocuk mumyası: Müze Müdürü Yakup Ünlüler yaptığı açıklamada, müzenin Orta Anadolu arkeolojisinin kronolojik bir düzenle sunulan 6 teşhir salonundan oluştuğunu söyledi. 5. salonda bir kadın ve 4 çocuk mumyasının sergilediğini belirten Ünlüler, şunları kaydetti: