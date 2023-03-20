Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya adaylık başvuru saati belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık için başvuru yapacağı tarih ve saat belli oldu.Abone ol
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurusu yarın yapılacak.
Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu'na saat 15.00'te başvuru yapılacak. Erdoğan AK Parti ve MHP gruplarınca aday gösterilmişti.
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