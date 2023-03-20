55 gün kaldı! Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ilkleri

Görme engelliler tek başına oy verebilecek

Aynı kanun içindeki görme engellilerin oy kullanmasını kolaylaştıran düzenleme de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde ilk kez hayata geçecek. Önceki seçimlerde, seçim çevresi seçmeni olan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanan görme engelliler, bu sayede tek başlarına oy verebilecek.