2024 Avrupa Şampiyonası Eleme maçları öncesi basın toplantısı düzenleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Bir Alman olarak Türk Milli Takımı'nı Almanya'da temsil etmek istiyorum" dedi. Kuntz, "oyuncularımız, kalite ve performans yönünden EURO 2024'e gidebilecek seviyede" diye konuştu.

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TFF’nin Riva’daki tesislerinde basın toplantısı düzenleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, gelecek sene ülkesi Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda olmak istediklerini ifade etti.

"Bizden güçlü takımları yenmemiz gerektiğini biliyoruz. Takımımızda bulunan oyuncular kesinlikle Almanya'ya gidebilecek seviyede." diyen Kuntz, "Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda olmalıyız. Bunu bekleyebilirsiniz. Bunu çok istiyorum. Bir Alman olarak Türk Milli Takımı'nı Almanya'da temsil etmek istiyorum. Takım halinde geldiğimizden beri iyi adımlar attık, iyi gelişiyoruz" dedi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Birçok yolculuk var önümüzde. Burada FIFA sıralamasında bizden üstün takımları yenmemiz gerektiğini biliyoruz. Hırvatistan, iki büyük turnuvada son 4'e kalmayı başardı. Takımımız da bulunan oyuncular, kalite ve performans yönünden EURO 2024'e gidebilecek seviyede" ifadeleri ile konuşmasına devam etti.

"Mehmet Can'ı kampa dahil etmemizin sebebi..."

Bundesliga ekibi Schalke'de forma giyen Mehmet Can Aydın'ın milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmasını değerlendiren Kuntz, "Salih Özcan ve Mehmet Can'ın yanında Ferdi Kadıoğlu'nun da Türkiye'yi seçmeleri için büyük çaba gösterdik. Yönetimle görüşmeler yaptığımızda, gurbetçi oyuncular konusu önemli bir konu. Hamit Bey de iyi biliyor bu konuyu. Mehmet Can bugüne kadar hiç Türkiye Milli Takımı düzeyinde oynamadı. Bu kampa dahil etmemizin sebebi de buradaki aile ortamına daha hızlı katılabilmesi. Almanya Milli Takımı ile U20 kampına da katılabilirdi" diye konuştu.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım'ın Ermenistan ve Hırvatistan maçları ne zaman? Ermenistan - Türkiye maçı 25 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 28 Mart Salı günü oynanacak olan Türkiye - Hırvatistan maçı ise 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

"Salih Uçan benden özür diledi"

Beşiktaş'ta sezona çok forma başlayan Salih Uçan'ın milli takıma çağrılmadığı dönem medyada yer alan açıklamaları için de görüş belirten 60 yaşındaki teknik adam şunları kaydetti:

"Salih Uçan konusunda medyaya düşen hoş olmayan açıklamalar vardı. Salih beni aradı, iki tarafın bakış açısı ve düşüncelerimiz hakkında görüştük. Bu konuşmada, kendisi de benden özür diledi. Ben de ona yaptığının doğru olduğunu söyledim."

A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, şu açıklamalar ile konuşmasını noktaladı: "Burada yapacağımız temel yapılanmanın çok sağlam olması gerekiyor. Bu yapılanmanın temeli sağlam olursa farklı seviyelerdeki takımlarla oynadığımız maçlarda da o kadar rahat olacağız.

"Kampın ortasında Ramazan ayının olacak olması benim için yeni şeyler"

Ermenistan ile ülkeler arası konular, yaşanılan depremin oyuncularımızı nasıl etkilediği ve kampın ortasında Ramazan ayının olacak olması benim için yeni şeyler. Yarı Türk olarak bu konular hakkında bilgi topladım ve takımı en iyi şekilde hazırlamaya çalıştım.

Göreve geldiğimizden beri süre geçti. Bu sürede bazı oyuncuları neden davet ettiğiniz farklı değişiklikler gösterebiliyor. Camiaların oyuncularına sahip çıkması ve milli takımda da görmek istediklerini anlayabiliyorum. Türkiye'de Çağlar kadar süre almayan bir oyuncuyu davet etmesem herhangi bir sorun olmazdı ancak Çağlar'ı neden davet ettik? Oyuncu hakkında bilgiye sahibim. Kulübüyle ve kontratı hakkında yaşadıklarını biliyorum. Aile içinde bir birey çok güçlüyse, iyi bir zamanındaysa aileyi o taşıyordur. Bazen insanın zor zamanı olabilir. Bu durumda diğer aile mensupları size destek veriyorsa, bu çok önemlidir. İrfan Can'ın da zor zamanları diyebiliriz, o da bizim için önemli bir oyuncu.

İsmail Yüksek'i Sevilla maçından önce listemize katmıştık. Umut Nayir da mesela iyi bir performans gösteriyor ve skora etki ediyor. Onun için de kapımız açık. Arda Güler, Kasım ayından beri ufak ufak adımlar attı. Bugün kadroya kattığımız herkesin takıma katkı verebileceğini düşündüğümüz için bu oyuncuları seçtik."