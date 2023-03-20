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Muharrem İnce adaylık başvurusu yaptı alacağı oy oranını açıkladı duyanlar şaştı kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muharrem İnce adaylık başvurusu yaptı alacağı oy oranını açıkladı duyanlar şaştı kaldı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı. İnce, Biz bu kampanyayı yüzde 30’un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda da yüzde 60’ın üzerinde bir oyla cumhurbaşkanı seçileceğim” dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gelerek 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde cumhurbaşkanı adayı olabilmek için başvuruda bulundu.

Başvurunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, Millet İttifakı'na sert eleştiriler yöneltti.

"Fakat ben çetin cevizim, öyle pes etmem"

Basın açıklamasında bulunan İnce, Türkiye’nin bir trol cenneti olduğunu söyleyerek, “Bu troller, önce Ekrem İmamoğlu’na yapacaklarını yaptılar. Sonra Meral Akşener’e yaptılar. İftiralar attılar. Masadan kalkınca iftiralar attılar, masaya oturunca övgüler düzdüler. Bu trol ordusu şimdi bana sataşıyor. Fakat ben çetin cevizim, öyle pes etmem. İftira atıyorlar, hakaret ediyorlar, küçük düşürmeye çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bu seçimi alacağız” dedi.

"Bizde bot hesaba bakacak para nerede?"

Oy oranlarının yüzde 19-20’lerde olduğunu belirten İnce, “Bunu herkes biliyor. AK Parti’nin içindeki anketçiler de, CHP’nin içindeki anketçiler de biliyor. Fakat kampanya süresince bazı adaylar oyunu artırır bazı adaylar oyunu düşürür. Bunu 50 gün içerisinde göreceksiniz. Bütün Türkiye görecek. Bizim medyamız yok. Sadece sosyal medyada gençlerin desteğiyle yürütüyoruz. Bizde bot hesaba bakacak para nerede? Partide benim makam arabam bile yok. Kendi arabama biniyorum. Otobüs 2006 model. Sizin belediye paralarınız gibi, hazine paralarınız gibi para yok ki bizde. Sadece bizde gönüllüler ordusu var. Biz bu kampanyayı yüzde 30’un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda da yüzde 60’ın üzerinde bir oyla cumhurbaşkanı seçileceğim” diye konuştu.

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