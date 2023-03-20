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Antalya'da eski ortağı olan kadını öldürüp kaçtı! "Ciğerimi yaktı benim" feryatları yürek burktu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da eski ortağı olan kadını öldürüp kaçtı! "Ciğerimi yaktı benim" feryatları yürek burktu

ANTALYA'da eski kadın ortağının iş yerine gelen adam, adeta dehşet saçtı. Eski ortağına tabanca ile kurşun yağdırarak öldüren adam kaçarken, olay yerine gelen kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bir kadının yere oturup "Ciğerimi yaktı benim" diyerek ağlaması yürekleri dağladı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaat firmasına ait binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; inşaat firmasının sahibi Zehra Çatal (40) ile daha önce ortağı olduğu öğrenilen Yılmaz F. (42) arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Bir süre sonra şahıs yanında getirdiği tabaca ile kadın ortağının üzerine adeta kurşun yağdırdı.

Silah seslerini duyan çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Maktulün baş ve boynunda kurşun girişi!

Olay yerinde yapılan incelemede, kadının baş ve boyun bölgesinde çok sayıda kurşun girişi tespit edildi. Kaçan şahsın ise çok sayıda suçtan sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

"Ciğerimi yaktı benim" diyerek ağlaması yürekleri burktu

Olay yerine gelen yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü. Bir kadının yere oturup, "Ciğerimi yaktı benim" diyerek ağlaması yürekleri burktu. Ağlayan arkadaşları ve yakınları birbirini teselli ederek ayakta kaldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

(Haberin detay fotoğrafları eklenecek)

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İş yeri kan gölüne döndü! Eski ortağı olan kadını Antalya'da kurşun yağdırıp öldürdü
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