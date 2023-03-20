Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Kendimi vatan haini ilan ederim

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, milletvekili aday adaylığının gündeme gelmesiyle ilgili olarak, "Beni hep arıyorlar. Milletvekili adayı olacak mısınız şudur budur. Biz eğer bugün istifa edip milletvekilliği adaylığını konuşacak olursam ben kendimi vatan haini ilan ederim. Sizin beni ilan etmenize gerek yok." dedi.

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Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde, United Cities CEO'su Dr. Kristian Mjoen ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, ilk on günden itibaren yaraların sarılması, insanların yeniden hayata bağlanması, kentin sıkıntılar karşısında ayakta durabilmesi noktasında hemen çalışmalara başladıklarını bildirdi.

STK, kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, yurt dışından ilgili sivil toplum örgütleriyle temasa geçtiklerini hatırlatan Savaş, “İstedik ki şehrimiz bundan sonra bu gibi afetlerden minimum düzeyde etkilensin, şehrimiz artık akıllı şehir, sağlıklı güvenli sürdürülebilir bir şehir olsun. Bunun için BM Birleşmiş Şehirlerle buluştuk, BM himayesinde United Cities ile çalışmalara başladık. Sonuç itibariyle bir anlaşmaya vardık. El birliğiyle süreçte Hatay’ı nasıl daha sağlıklı bir şehir yaparız bunun çalışmasını yaptık. Konut, enerji üretimi, tüketimi, ulaşım, eğitim ve yenilebilir enerji noktasında varana kadar yaşanabilir, sürdürülebilir bir şehri nasıl yaparızı tartıştık. Bundan sonraki süreçte yaklaşık 60 ile 90 gün arasında hem bizim üniversiteler hem uzmanlar hem odalarımız hem Birleşmiş Şehirler himayesindeki 25 tane konunun uzmanıyla Hatay’ı tarihi, kültürel, medeniyet birikimiyle ve doğadaki yenilenebilir enerji üretimi bunu tüketirken karbon salınımı sıfır olacak şekilde konuştuk. Bir anlaşmaya vardık. Gidenler geri dönmeyecek. Şehirden gidip umutla bu şehrin ayağa kalkmasını bekleyenler ve burada çaba sarf edenler umutla Hatay’ın nereye gideceğini bekliyor. Bu şehir çok deprem doğal afetler gördü küllerinden doğdu. Şanssız günü hep birlikte yaşadık, üstesinden gelmek, Hatay'ı modern şehircilik anlayışıyla tekrardan akıllı vizyona sokmak, akıllı güvenilir bir sürdürülebilir bir şehir için en iyi seviyeye getirmek bizim elimizde. Bunu hep birlikte yapacağız. Umutla bekleyen özellikle genç ve çocuklarımızla Hatay'ı birlikte kurgulayacağız. Biliyoruz ki işimiz çok zor ama imkansız değil. Bu işi hep birlikte başaracağız" diye konuştu.

"Sert zemine taşınacak"

Hatay'ın daha sert bir zemine taşınacağını ifade eden Başkan Savaş, "Bizde toprak zeminle kaya zemin arasında büyük bir fark var. Bu kadar bilim adamının çalıştığı yerde yanlış yapılacağını düşünmüyorum. Bilim adamlarının çizdiği yolda gitmek zorundayız. Hepimiz akrabalarımızı, çalışma arkadaşlarımızı kaybettik. Bundan daha ders almadıysak, hiçbir şeyden ders alamayız. Bir fırsatımızı var, tekrardan daha dayanıklı, sağlıklı, sürdürülebilir, güvenli bir şehir oluşturmak elimizde. Bunu yaparken bilimden faydalanacağız. Dedikodu kültürünü bırakacağız" dedi.

"Hatay yeni yerleşime 1.5 yıl içinde hazır olur"

Hatay'dan bazı insanların çocuklarının okulları nedeniyle mecburiyetten gittiğinin altını çizen Savaş, "9 saat içinde 6 fay kırıldı. Binalarımız yoruldu, makro olmasa da mikro travma geçirdi. Şüpheli olan tüm binaları yıkmamız gerekir. Şehrin merkezi alüvyon bir zemin. Hatay'dan giden tüm insanların gelip şehrine sahip çıkmasını rica ediyoruz. Geçici gidenlere bir şey diyemiyorum. Yaşlı, hasta, engelli, öğrencileri olan ailelerimiz var. Bunları getirip çadırda, konteynerde barındırmak zor olabilir. İşleri bittiğinde, biz de bu tempoyu hızlı şekilde sürdürürsek 1.5 yıl içinde Hatay’ın daha sağlıklı şekilde yerleşime hazır olacağını düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Yüzde 20 seviyelerinde"

Kentte enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 20 seviyelerinde olduğunu kaydeden Başkan Savaş, "Buradaki çalışan insanlar ve iş makineleri devam ederse muhtemelen 1, 1.5 yıl içinde şehir merkezlerini temizleme şansımız var. Şu an Antakya ve Defne ilçelerinde çalışılıyor. Çevrede daha dokunulmayan yer çok" dedi.

"Vatan haini ilan ederim"

Hatay'ı terk etmemesi ve milletvekilliği noktasındaki bir soruya Savaş, "Beni hep arıyorlar. Milletvekili adayı olacak mısınız şudur budur. Biz eğer bugün istifa edip milletvekilliği adaylığını konuşacak olursam ben kendimi vatan haini ilan ederim. Sizin beni ilan etmenize gerek yok. Güzel günlerinde biz hemşehrilerimizle bu şehri yönettik. Ama bu sıkıntılı, en kötü günde bizim bu şehri terk etme lüksümüz yok" diye yanıt verdi.

"Geç olsun sağlıklı olsun"

"Bilimle yatıp bilimle kalkacağız" diyen Savaş, "Bilim diyor ki artçı sarsıntılar devam ediyorken beton ve temel atmanız doğru olmaz. Bir senede değil de bir buçuk sene içinde yapılsın. Erken yapıp da insanları sıkıntılı evlerde oturmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Geç olsun sağlıklı olsun" dedi.

"Enkaz altında olabilirler"

Hatay'da 21 bin civarında vefatın olduğunu kaydeden Savaş, kayıp olan kişilerin ise kaldırılmayan enkazların altında olabileceğini bildirdi. Savaş, AFAD toplantılarına belediye adına genel sekreterin katıldığını, gerek olduğunda kendisinin katıldığını açıkladı.

"Bizi konteyner istemedi gibi lanse ediyorlar"

Bazı yayın organlarındaki, 'Lütfi Savaş konteyner istemiyor' şeklinde söylemlere açıklama getiren Savaş, "Biz deprem içinde çok saldırıya maruz kaldık, bu da onlardan bir tanesidir. 'Konteyner yetişmiyor, hem pahalı, büyükşehirlerden iki konteyner bir tır getirebiliyor, kışın ısıtman, yazın klima takman gerekiyor. Pahalı, işi bittiğinde bunu bertaraf etmen zor. Ama çadır çok daha ucuz, bir tırda 300-500 tane getiriyorsun. Daha fazla insana katkı sağlıyorsunuz. İnsanlar Hatay’da 8 ay yaz, en fazla 4 ay kış. Çadırda klimaya ihtiyaç yok. Çok daha fazla insanın bundan faydalanacağını düşündükleri için AFAD'ta karara alındı ve ben bu kararı paylaştım. 'Bize iki konteyner göndereceğinize, bir tırda 400-500 çadır gönderin, daha fazla insana ulaşalım' dedim. Günün şartlarına bu işlerin konuşulması lazım. Biz kimseye konteyner göndermeyin demedik. Ama önceliğimiz çadır dedik, konteyner gönderenleri kabul ediyoruz. Mansur Yavaş'ın konuştuğu konunun bir kısmını almışlar, sanki 'Lütfü Savaş konteyner istemedi' gibi lanse etmeye kalkıyorlar. Bunları çok gördük bu süreçte bizler burada acıları dindirmeye çalışırken Hatay'ı ayağa kaldırmaya çalışırken, birileri sosyal medya üzerinden birilerine çamur atma peşinde. Doğru direk yıkılmaz, doğru bildiğimiz yoldan gitmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.