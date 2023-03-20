Rezalete bak! Bir ve beşince kata 'az hasarlı', üçüncü kata 'ağır hasarlı' raporu verildi

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Hatay Defne ilçesi merkezli üçüncü bir depremle bir kez daha yıkılmıştı. Defne ilçesinden rezaletin raporu geldi. Yapılan hasar tespit çalışmasının ardından 5 katlı bir apartmanın 1’inci kat ile 5’inci katı için “az hasarlı” raporu verildi. Ancak aynı binanın 3’üncü katı için ise “ağır hasarlı” raporu çıktı.

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Hatay’ın Defne ilçesinde oturduğu bina depremde hasar gören Gülay Mübarek’in bulunduğu 5 katlı apartmanda da yaşanan depremlerin ardından hasar tespit çalışması yapıldı. Yapılan hasar tespit çalışmasının ardından Mübarek’in oturduğu 1’inci kat ile 5’inci katta oturan komşusunun evi için “az hasarlı” raporu verildi. Ancak aynı binanın 3’üncü katında oturan başka bir komşunun oturduğu daire için ise “ağır hasarlı” tespiti yapıldı.

Hasar tespit ekipleri geldi...

Milliyet'in haberine göre, evi için “az hasarlı” tespiti yapıldığını vurgulayan Gülay Mübarek karara şaşırdığını söyledi: “Oturduğum 5 katlı bina hasar almıştı. Bu hasar meydana gelen ikinci depremde daha da arttı. Depremden sonra hasar tespit çalışması için gelen ekipler tespit sonuçlarını e-devletten görebileceğimizi söyledi. Tespit çalışmalarından günler sonra e-devletimize gördüğümüz şeye şaşırdık."

E-Devlet'ten görünce şok olduk

"Aynı apartman için, benim tespit raporumda ‘az hasarlı’ denilirken, başka bir komşumum e-devletinde ise ‘ağır hasarlı’ olduğu görülüyor. Bende yer alan bilgiye göre, güçlendirme yapılıp binada oturulabilir, diğer komşudaki bilgiye göre ise binanın yıkılması gerekiyor. Benim dışımdaki başka bir komşuma da ‘az hasarlı’ denilmiş. Oysa, oturduğumuz binanın çatısı, balkonları ve arka cephesi yok.”