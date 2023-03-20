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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 16.30'da Beştepe'de bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşecek kabul, saat 16.30'da başladı.

14 Mayıs seçimleri görüşmenin öncelikli gündemi arasında yer alıyor. Cumhur İttifakı'nın yürüteceği seçim çalışmaları ele alınıyor.

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