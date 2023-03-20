BIST 5.057
DOLAR 19,02
EURO 20,39
ALTIN 1.206,75
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum.

Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni Öğretmen ataması yapacağız.

Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz.

Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun.

ÖNCEKİ HABERLER
"6284 sayılı kanun" tartışmaları sürerken TÜSİAD Başkanı: İstanbul Sözleşmesi’ne dönülmeli
"6284 sayılı kanun" tartışmaları sürerken TÜSİAD Başkanı: İstanbul Sözleşmesi’ne dönülmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda konuştu depremin maliyetini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda konuştu depremin maliyetini açıkladı
Ömer dizisi uyarlamamı orijinali hangi dizi hikayesi aslında çok başka
Ömer dizisi uyarlamamı orijinali hangi dizi hikayesi aslında çok başka
Hanzade Doğan: Deprem bölgesini kadınları güçlendirerek ayağa kaldıracağız
Hanzade Doğan: Deprem bölgesini kadınları güçlendirerek ayağa kaldıracağız
Antalya'da eski ortağı olan kadını öldürüp kaçtı! "Ciğerimi yaktı benim" feryatları yürek burktu
Antalya'da eski ortağı olan kadını öldürüp kaçtı! "Ciğerimi yaktı benim" feryatları yürek burktu
Rezalete bak! Bir ve beşince kata 'az hasarlı', üçüncü kata 'ağır hasarlı' raporu verildi
Rezalete bak! Bir ve beşince kata 'az hasarlı', üçüncü kata 'ağır hasarlı' raporu verildi
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Kendimi vatan haini ilan ederim
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Kendimi vatan haini ilan ederim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya adaylık başvuru saati belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya adaylık başvuru saati belli oldu
Bolu'da yolcu otobüsünde arama yapıldı cips paketinden çıktı
Bolu'da yolcu otobüsünde arama yapıldı cips paketinden çıktı
Muharrem İnce adaylık başvurusu yaptı alacağı oy oranını açıkladı duyanlar şaştı kaldı
Muharrem İnce adaylık başvurusu yaptı alacağı oy oranını açıkladı duyanlar şaştı kaldı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı
EYT'li maaşını almadan Vakıfbank'ın kapısını çalsın! Promosyon ödemesi miktarı güncellendi liste yayıldı
EYT'li maaşını almadan Vakıfbank'ın kapısını çalsın! Promosyon ödemesi miktarı güncellendi liste yayıldı