AB Komisyonu depremle ilgili Türkiye'ye yapacağı bağış miktarını açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "AB Komisyonu deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye'yi 1 milyar avro ile destekleyecek." dedi.

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AB Komisyonu ve AB Dönem Başkanı İsveç'in, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye ve Suriye'de etkilenenler için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı.

Konferansa İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile başkanlık eden AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, açılışta yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin ve Suriye halkının bu zor zamanlarda sarsılmaz dayanışma ve desteğimize güvenebileceğini bilmesini istiyoruz. Geçen ay meydana gelen deprem felaketlerinin ardından erken kurtarma ve yeniden yapılanma çalışmalarında size yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

Varhelyi, "AB Komisyonu yardım etmek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır. Türkiye'nin bu bölgelerinin normal hayata dönebilmesi için yeni evler, okullar, hastaneler, kritik altyapının inşasına katılmaya hazırız." dedi.

Forssell de "Felaketin baş gösterdiği bu dönemde, uluslararası toplumun bir araya gelmesi ve birlik göstermesi çok önemli. Bu, etkilenenler için önemli olduğu kadar çok taraflı sistem için de önemli." diye konuştu.

AB Komisyonundan Türkiye'yi 1 milyar avro ile destekleme sözü

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de açılış konuşmasında, "Bu, feci bir kayıp hikayesi ve Türkiye halkı, Suriye halkı ve dünyanın dört bir yanındaki dostlarınız arasındaki kahramanca bir dayanışma hikayesidir." değerlendirmesini yaptı.

AB'nin depremin akabinde Sivil Koruma Mekanizması'nı etkinleştirdiğini anımsatan von der Leyen, AB ülkelerinin arama kurtarma çalışmalarına yaptığı katkılardan örnekler vererek dayanışma mesajı verdi.

Von der Leyen, "Tüm dünya Türkiye'ye ve Suriye halkına destek için seferber oldu çünkü bu stratejinin ölçeği o kadar büyük ki; hiçbir ülke veya kurum tek başına, bizim birlikte yaptığımızın yakınından bile geçemez." diye konuştu.

"AB Komisyonu deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye'yi 1 milyar avro ile destekleyecek." ifadesini kullanan von der Leyen, Suriye'ye de insani yardım ve erken toparlanma için 108 milyon avroluk bir paket daha taahhüt ettiklerini bildirdi.

AB Dönem Başkanı İsveç'ten 45 milyon avro

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da 42 gün önce Kahramanmaraş merkezli depremle Türkiye ve Suriye'de milyonlarca kişinin hayatının birkaç saniyede değiştiğini hatırlattı.

"Depremden etkilenen bölge Belçika ve Hollanda'nın toplamı kadar" diyen Kristersson, hayatın yeniden normale dönmesi için tüm bölgenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kristersson, depremin ekonomik etkisinin tam olarak hesaplanamadığını ancak çok büyük olduğunu belirterek AB ve uluslararası toplumun dayanışmayla çok büyük fark yaratabileceğini söyledi.

"Acıları dindiremeyiz, canları geri getiremeyiz ama dayanışmamızı gösterebiliriz." ifadesini kullanan Kristersson, insani yardım ve yeniden inşaya destek için İsveç olarak 500 milyon İsveç kronu (45 milyon avro) destek taahhüdünde bulunduklarını açıkladı.

Kristersson, "Türkiye ve Suriye halkıyla dayanışma bugün sözlerden eyleme geçmeli. Bu yüzden bugün hepinizi buraya davet ettik." diye konuştu.