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Mehmetçik, Adıyaman'da afetzede çocukla misket oynadı

Mehmetçik, Adıyaman'da afetzede çocukla misket oynadı

Sel felaketinin yaraları sarılırken Jandarma Genel Komutanlığı, küçük bir çocukla Mehmetçik'in misket oynadığı anları paylaşıldı. Yüzleri gülümseten paylaşıma, "Kaybetmek hiç bu kadar güzel olmamıştı" notu düşüldü.

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Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel afetini yaşadı.

Yaşanan felakette 20 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Sağanak yağışlar sonucu meydana gelen selin ardından Mehmetçik de ekiplerle birlikte hemen sahaya indi.

Mehmetçik, afetlerde vatandaşının yardımına koşmaya devam ediyor 
Zor durumda olan vatandaşının yardımına koşan Mehmetçik, sel felaketinden çok sayıda afetzedeyi kurtardı.

Kurtarma çalışmalarının ardından ortaya çıkan hasarı onaran Mehmetçik, bölgedeki çocukların yüzünü güldürüyor.

Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan bir paylaşım yüzleri gülümsetti.

"Kaybetmek hiç bu kadar güzel olmamıştı"

Paylaşımda sel felaketinde zarar gören Adıyaman'ı ayağa kaldırmaya çalışan Mehmetçik'in, küçük bir çocukla misket oynadığı görüldü.

Yapılan paylaşıma, "Kaybetmek hiç bu kadar güzel olmamıştı." notu düşüldü.

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