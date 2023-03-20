Rasmus Paludan bir kez daha Kur’an-ı Kerim'i hedef aldı

Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan, başkent Kopenhag'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde yeniden Kur'an-ı Kerim'i yaktı.

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Aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) Lideri Rasmus Paludan, yeniden gündeme geldi.

Geçtiğimiz aylarda Müslümanların yoğun olduğu bölgelerde Kur'an-ı Kerim'i yakarak tehditlerde bulunan Paludan, yeni bir skandala imza attı.

Bu kez Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Türkiye Büyükelçiliği önünde kutsal kitabı yakarak İslam'ı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Güvenlik güçleri müdahale etmedi

Provokasyon görüntülerini sosyal medyada paylaşan Paludan'ın söz konusu girişimini, güvenlik güçlerinin olduğu bölgede yapması dikkat çekti.

Bölgede güvenliği sağlayan ekiplerin müdahalede bulunmaması ise tepkilere neden oldu.



"Biz İslam'a saygı duymuyoruz"

Rasmus Paludan, videoda şu ifadeleri kullandı:

Tüm dünyadaki İslam'ı ve Türkiye'nin Erdoğan'ını göstermemiz çok önemli. Biz İslam'a saygı duymuyoruz. Biz İslam'ı hor görüyoruz ve onu burada istemiyoruz.