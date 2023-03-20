Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.40’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 1 saat süren görüşme, sona erdi.

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Cumhur İttifakı'nın iki lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün yeniden bir araya geldi.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

Gündem seçim

İki liderin, hem 14 Mayıs'ta yapılacak seçimi hem de gündeme dair diğer gelişmeleri konuştuğu belirtildi.

Basına kapalı olarak saat 16.40 sıralarında başlayan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.