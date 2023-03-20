Hadi Özışık kardeşi Süleyman Özışık'ı merak edenler için son durumu anlattı

İnternet Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube hesabından yaptığı canlı yayında kardeşi Süleyman Özışık'ın kansere yakalandığını duyurmuştu. Sevenlerinin sıklıkla kardeşinin durumunu sorması üzerine Hadi Özışık, bir kez daha son duruma ilişkin bilgi verdi.

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Yaklaşık 2,5 yıldır tedaviyi gören ancak yaşadığı çeşitli sıkıntılar sebebiyle hastalığı giderek artan Süleyman Özışık sevenlerinden dua istemişti. Yaşanan bu sıkıntılı süreç sonrası Süleyman Özışık'ın tedavisine devam edilirken, Hadi Özışık da sevenlerini merakta bırakmamak adına kardeşinin son durumunu ve sağlığıyla ilgili gelişmeleri Süleyman Özışık'ın youtube kanalında çektiği bir videoyla sevenleriyle paylaştı.

'Süleyman Özışık'a ağabeyi Hadi Özışık olarak vekalet ediyorum'

''Kardeşlerim, bildiğiniz gibi Süleyman Özışık'ın tedavisi devam ediyor. Evet Kanser illetine yakalandı ve aslında çok iyiydi. Nefes darlığı tehditkar olmaya başlayınca doktorlar yoğun bakıma almak zorunda kaldı. Biliyorum hepiniz çok merak ediyorsunuz, biliyorum sizin de içiniz içinize sığmıyor... güzel haber bekliyorsunuz biliyorum. O yüzden Süleyman Özışık'a ağabeyi Hadi Özışık olarak vekalet ediyorum...''

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