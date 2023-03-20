BIST 4.975
DOLAR 19,01
EURO 20,39
ALTIN 1.208,69
HABER /  GÜNCEL

Hadi Özışık kardeşi Süleyman Özışık'ı merak edenler için son durumu anlattı

İnternet Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube hesabından yaptığı canlı yayında kardeşi Süleyman Özışık'ın kansere yakalandığını duyurmuştu. Sevenlerinin sıklıkla kardeşinin durumunu sorması üzerine Hadi Özışık, bir kez daha son duruma ilişkin bilgi verdi.

Abone ol

Yaklaşık 2,5 yıldır tedaviyi gören ancak yaşadığı çeşitli sıkıntılar sebebiyle hastalığı giderek artan Süleyman Özışık sevenlerinden dua istemişti. Yaşanan bu sıkıntılı süreç sonrası Süleyman Özışık'ın tedavisine devam edilirken, Hadi Özışık da sevenlerini merakta bırakmamak adına kardeşinin son durumunu ve sağlığıyla ilgili gelişmeleri Süleyman Özışık'ın youtube kanalında çektiği bir videoyla sevenleriyle paylaştı.

'Süleyman Özışık'a ağabeyi Hadi Özışık olarak vekalet ediyorum'

''Kardeşlerim, bildiğiniz gibi Süleyman Özışık'ın tedavisi devam ediyor. Evet Kanser illetine yakalandı ve aslında çok iyiydi. Nefes darlığı tehditkar olmaya başlayınca doktorlar yoğun bakıma almak zorunda kaldı. Biliyorum hepiniz çok merak ediyorsunuz, biliyorum sizin de içiniz içinize sığmıyor... güzel haber bekliyorsunuz biliyorum. O yüzden Süleyman Özışık'a ağabeyi Hadi Özışık olarak vekalet ediyorum...''

VİDEONUN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya 7 başvuru
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya 7 başvuru
Mehmetçik, Adıyaman'da afetzede çocukla misket oynadı
Mehmetçik, Adıyaman'da afetzede çocukla misket oynadı
Rasmus Paludan bir kez daha Kur’an-ı Kerim'i hedef aldı
Rasmus Paludan bir kez daha Kur’an-ı Kerim'i hedef aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi
Yunan gazetesinden iktidar ve muhalefetin seçim planı analizi
Yunan gazetesinden iktidar ve muhalefetin seçim planı analizi
Mustafa Şentop'tan 'Kürtçe'nin tutanaklarda 'bilinmeyen dil' olarak yazıldığı" iddiasına cevap
Mustafa Şentop'tan 'Kürtçe'nin tutanaklarda 'bilinmeyen dil' olarak yazıldığı" iddiasına cevap
Ahmet Özal cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı
Ahmet Özal cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı
Milli Muharip Uçak için yerli motor üretiminin önünü açacak gelişme
Milli Muharip Uçak için yerli motor üretiminin önünü açacak gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşüyor
Ömer dizisi gerçek bir hikaye mi kitap mı? Ömer dizisi konusu nedir oyuncu kadrosu tam liste
Ömer dizisi gerçek bir hikaye mi kitap mı? Ömer dizisi konusu nedir oyuncu kadrosu tam liste
AB Komisyonu depremle ilgili Türkiye'ye yapacağı bağış miktarını açıkladı
AB Komisyonu depremle ilgili Türkiye'ye yapacağı bağış miktarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız