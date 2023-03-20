'Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi ziyaret edecek' iddiası

Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek'in haberine göre, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edeceği iddia edildi.Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık başvurusu yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi de ziyaret edeceği iddia edilmişti.
Memleket Partisi ‘planlanmış bir ziyaret’in olmadığını açıkladı.
Memleket Partisi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada “Akşam saatlerinde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Memleket Partisi Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce’den randevu talep ettiği yolundaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” ifadeleri yer aldı.