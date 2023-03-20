Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Merkezi'nde

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Şimşek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddia edildi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i AK Parti Genel Merkez'e davet ettiği iddia edildi.
HaberTürk muhabiri Esra Nehir'in aktardığına göre eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Merkezi'ne davet edildi.
AK Parti'ye başvuru sürecinin devam ettiğini hatırlatan Nehir, Şimşek'in yaklaşık 40 dakika önce Genel Merkez'e giriş yaptığını bildirdi.
Reuters yazmıştı: Yeni ekonomi modelini terk edecek
Reuters haber ajansı, AK Parti'nin ekonomi politikalarında tartışmalı "yeni ekonomi modeli"ni terk ederek özüne döneceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonominin başına Mehmet Şimşek'i getirmeyi hedeflediğini ileri sürmüştü.