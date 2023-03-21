Mehmet Şimşek'ten AK Parti adaylığı açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Kabine'ye gireceği ve AK Parti'den milletvekili olacağı iddia edilmişti. Mehmet Şimşek, görüşme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddialara son noktayı koydu.Abone ol
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski bakan Mehmet Şimşek ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Günlerdir siyaset kulislerinde konuşulan "Mehmet Şimşek ekonominin başına geçiyor" iddiaları sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk resmi açıklama geldi.
Aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum
AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından "Aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum" diyerek tartışmalara nokta koydu. İşte Mehmet Şimek'in o açıklamaları...
- “Sn Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde Ak Parti Genel Merkezi'nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim.
- Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum.”
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek görüşmesine ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Çelik, şunları söyledi:
- Değerli bakanımız, Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Bir sürü soru iletti arkadaşlarımız. Mehmet Bey’in AK Parti Genel Merkezi’ne gelmesi olağanüstü gündem değil. Kendisi çok değerli arkadaşımız, geçmişte hükümetlerimizde görev yaptık. Aktif siyasetten ayrıldıktan sonra görüştüğümüz bir arkadaşımız. Mehmet Bey, Cumhurbaşkanımızla görüştü.
- Sizler şunu merak ediyorsunuz; ‘Aday olacak mı diye.’ Kendisi siyasetten ayrıldıktan sonra pek çok işle meşgul oldu, sivil toplum kuruluşlarında görevleri var. Kendisi aktif siyasetten ayrılırken kararının bu olduğunu ifade etmişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın parti ya da hükümet politikalarına dönük olarak her konuda katkı vereceğini, yardımcı olacağını, emek sarf edeceğini bir defa daha ifade etti. Kendisi aktif siyaseti arzu ederse partimizin bütün mekanizmaları açıktır.