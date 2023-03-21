Mehmet Şimşek'ten AK Parti adaylığı açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Kabine'ye gireceği ve AK Parti'den milletvekili olacağı iddia edilmişti. Mehmet Şimşek, görüşme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddialara son noktayı koydu.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski bakan Mehmet Şimşek ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Günlerdir siyaset kulislerinde konuşulan "Mehmet Şimşek ekonominin başına geçiyor" iddiaları sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk resmi açıklama geldi.

Aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum

AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından "Aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum" diyerek tartışmalara nokta koydu. İşte Mehmet Şimek'in o açıklamaları...

- “Sn Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde Ak Parti Genel Merkezi'nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim.

- Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum.”