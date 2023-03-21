Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Erdoğan'ı göndermek kolay, ana hedefimiz çok daha büyük

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yeni bir video paylaştı. Erdoğan'ı göndermenin hedeflerin en kolayı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bizim asıl ana hedefimiz çok daha büyük" dedi

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Saat 22.00'de burada buluşalım." diyerek, Twitter'da paylaşım yapacağını duyurdu. Saat 22.00'yi gösterdiğinde Kılıçdaroğlu Twitter'dan 5 dakika 32 saniyelik video yayınladı.

"Kadınların en basit kazanımlarını çöpe atmaya kalkışıyorlar"

"Birleşeceğiz ve kazanacağız. Ama kime karşı?" başlığı ile yayınladığı videoda Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde onarıcı, telefi edici bir dil kullanıp geleceğin yeni nesil liderlerine ortamı hazırlayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Bu akşam bir konuyu netleştirmek adına sizleri evime davet ettim. Asıl konuya geçmeden önce, seçim yaklaştıkça giderek artan tuhaf bir duruma dikkatinizi çekmek istiyorum. Saray iktidarı ve onunla yola çıkanlar, kadınların en temel haklarını bir kaç oy için pazarlık meselesi yapmaya hazır olduklarını gösterdiler. Kadınların en basit kazanımlarını çöpe atmaya kalkışıyorlar.

"Genç kadınları ezmek istiyorlar"

Bakın, açık konuşalım. Oradaki hedef başı kapalı genç muhafazakar kadınlardır. Genç kadınları ezmek istiyorlar. Onları kontrol altına almak istiyorlar. Evet, dehşetle izliyoruz onları ve evet bunların hepsi, üzülerek ifade edeyim, gerçek.

"Neyi kazanmanın peşindeyiz?"

Şimdi gelelim asıl meseleye. Biliyorsunuz, birleştire birleştire ülkeyi, kazanan bir oyuncu haline getirmeye çalıştığımı. Uzun süredir anlatıyorum. Peki biz ne için birleşiyoruz, neyi kazanmanın peşindeyiz? Tayyip Erdoğan'a karşı mı birleşiyoruz? Bu kadar emeği, bu kadar küçük bir hedef için mi harcayacağız? Yok öyle bir şey...

"Asıl ana hedefimiz çok daha büyük"

Evet bizim demokrasimiz, ekonomimiz, adalet sistemimiz ve özgürlüklerimiz ağır bir Erdoğan tehdidi altında. Bu zaten uzun yıllardır böyle ancak herhalde bu yaşımda bu ülkeye bırakacağım miras, bu kadar küçük olmasa gerek. Erdoğan'ı göndereceğiz. Bunu hep söylüyorum zaten. Bu hedeflerimizin en kolayı ama bizim asıl ana hedefimiz çok daha büyük. Biz rekabetçi bir Türkiye inşa edecek şartları oluşturacağız. Bugün sistemik bir teknolojik rekabet çağında yaşıyoruz. Bakmayın siz Türk'ün Türkiye propagandasına İletişim Başkanlığının çöpe attığı milyarlara biz dünyayla rekabet etmiyoruz.

"Mutlu musun sevgili vatandaşlarım?"

Sevgili dostlar, rekabette iyi olup olmadığımızı tek bir kriter gösterir. Kazanıyor musun? Kaybediyor musun? Bu da iki şekilde anlaşılır. Yeni bir refah seviyesi yaratabiliyor musun? Bu refaha tam bir barış nesli yaratarak ulaşabiliyor musun? Rekabette kazanıyorsanız milletinizin standardı alım gücü, huzuru, mutluluğu artar. Seninki artıyor mu sevgili milletim? Sevgili halkım. Mutlu musun sevgili vatandaşlarım? Sevgili yurttaşlarım.

"Türkiye yıllardır enerjisini iç sorunlarına harcadı"

Öyle boş propagandalarla manipüle edilmesine asla izin vermeyin. Biz maalesef rekabette zayıfız. Evet açık konuşalım. Bu problemler Erdoğan'la başlamadı. Ancak Erdoğan'la ayyuka çıktı. Çünkü Türkiye yıllardır enerjisini iç sorunlarına harcadı. Darbeler gördü. Ekonomik krizler gördü. Kutuplaşmalar gördü. Ayrımcılık gördü. Çeteler gördü. Terör gördü.

"Dünyadan hak ettiğimiz payı alamadık"

Birbirimizle didişe didişe rekabetçi olmaktan çıktık. Dünyadan hak ettiğimiz payı alamadık. Yani hepimizi birleştirmesi gereken asıl mesele şudur. Dünya ile rekabet etmek ve kazanmak ve hakkımız olanı almak. Türk'ü, Kürt'ü, Sünni'si, Alevi'si, başı açığı, başı kapalısı, solcusu, sağcısı bu müşterekte birleşmeli. Daha iyi bir yaşam müştereğinde hakkını alma müştereğinde buluşmalı. Ben bunun için Millet İttifakı'nın adayı seçildim.