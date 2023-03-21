Karar Resmi Gazete’de yayınlandı! Depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçları silindi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin depremin olduğu 6 Şubat'a kadar olan süredeki elektrik ve doğalgaz borçları silindi.

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Depremzedelerin 6 Şubat'a kadar olan elektrik, doğal gaz dava ve icra takipleri kaldırıldı. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karara göre evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi. Depremzedelerin 6 Şubat'a kadar olan elektrik, doğal gaz dava ve icra takipleri kaldırıldı.

Afet Yeniden İmar Fonu kuruldu

Ayrıca Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tüketicilerin elektrik ve doğal gaz tüketimlerine yönelik tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin ertelenmesine dair karar kararı içerek Resmi Gazete yayımlandı.