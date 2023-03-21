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Fatih Erbakan'ın AK Parti'yi reddetmesinin gerçek nedeni ortaya çıktı! 20 milletvekili istemiş

Fatih Erbakan'ın AK Parti'yi reddetmesinin gerçek nedeni ortaya çıktı! 20 milletvekili istemiş

Yeniden Refah Partisi Genel başkanı Fatih Erbakan, AK Parti'den gelen ittifak teklifini reddederek cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı. Fatih Erbakan'ın AK Parti'den neler istediği ortaya çıktı. Fatih Erbakan, ittifak karşılığı 20 milletvekilinde diretti, AK Parti kabul etmedi...

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AK Parti, eski Başbakan Binali Yıldırım liderliğindeki bir ekiple Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edip Cumhur İttifakı'na katılmalarını teklif etmişti. Fatih Erbakan'ın liderliğindeki Milli Görüşçüler, önce kadın yasalarıyla ilgili düzenlemelerin dikkat çektiği 30 maddelik bir talep listesi yayınladılar. Ardından da Fatih Erbakan dün kameralar karşısına geçip, seçime tek başlarına gireceklerini e kendisinin de cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Fatih Erbakan'ın ittifak teklifini reddetmesinin asıl nedeninin ise milletvekili pazarlığındaki dudak uçuklatan talebi olduğu ortaya çıktı. 

20 vekil istedi verilmeyince de...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Yeniden Refah Partisi'nin, milletvekili aday listesinde seçilmesi garanti yerden 20 milletvekili kontenjanı istediği ve bu talepleri reddedilince de ittifaka girmediğini yazdı. "Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı’ndan 20 milletvekili istemiş. Seçilecek yerden 20 milletvekili" diyen Ahmet Hakan şunları yazdı:

Yüzde 1.5 il yüzde 7.5'luk pay istemiş

"Yüzde 7.5 oy alan bir partinin alabileceği milletvekili sayısı bu. Oysa Yeniden Refah’ın anketlerdeki oyu yüzde 1.5. Talep kabul edilmemiş. Ve o da seçime ayrı olarak girme kararı almış. Hiçbir ittifakta yer almayıp tek başına seçime girme kararı, Fatih Erbakan açısından rasyonel bir karar değil. Eğer son anda rasyonalite devreye girerse Fatih Erbakan masaya dönebilir."

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamını okumak için tıkla!

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