BIST 4.975
DOLAR 19,01
EURO 20,40
ALTIN 1.210,74
HABER /  MEDYA

Fatih Portakal, Sözcü Ana Haber'de yayın hayatına başladı

Fatih Portakal, Sözcü Ana Haber'de yayın hayatına başladı

Sözcü Ana Haber'de yayın hayatına başlayan Fatih Portakal, "Düdüklü tencereyim ben. Her şeyi söyleyeceğim. Farkındalık yaratacağım. Toplumun gazını alacağım" dedi.

Abone ol

Yayın hayatına başlayan Sözcü TV'de görev değişimi yaşanmıştı.

Yılmaz Özdil, Sözcü TV'deki Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldı.

Özdil'in ayrılığıyla ilgili kanal yönetimi tarafından yapılan baskı ve altılı masada yaşanan adaylık krizinde Meral Akşener'e destek vermesi nedenleri ortaya çıktı.

Fatih Portakal haberleri sunmaya başladı 

Yaşananların ardından Sözcü TV'de bir görev değişimi yaşandı.

Fatih Portakal, Sözcü Ana Haber'de bugün itibarıyla yayın hayatına başladı.

Gündemle ilgili sunacağı haberler öncesi konuşan Fatih Portakal, Fox TV'de nasılsa Sözcü TV'de de aynı şekilde devam edeceğini belirtti.

"Düdüklü tencereyim ben"

Portakal daha sonra, farkındalık yaratacağını ve her şeyi söyleyeceğini de sözlerine ekledi.

Portakal, “Düdüklü tencereyim ben. Her şeyi söyleyeceğim. Farkındalık yaratacağım. Toplumun gazını alacağım. İlk saniyeden muhalefete mi başladın diyecekler. Ever arkadaş. Düdüklü tencereyim, insanların sesini duyuracağım.” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Merkezi'nde
Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Merkezi'nde
Türkiye ve Suriye'ye 7 milyar euro destek sözü
Türkiye ve Suriye'ye 7 milyar euro destek sözü
'Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi ziyaret edecek' iddiası
'Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi ziyaret edecek' iddiası
Ses Partisi lideri Ayhan Bilgen AK Parti'ye mi katılıyor?
Ses Partisi lideri Ayhan Bilgen AK Parti'ye mi katılıyor?
Hadi Özışık kardeşi Süleyman Özışık'ı merak edenler için son durumu anlattı
Hadi Özışık kardeşi Süleyman Özışık'ı merak edenler için son durumu anlattı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya 7 başvuru
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya 7 başvuru
Mehmetçik, Adıyaman'da afetzede çocukla misket oynadı
Mehmetçik, Adıyaman'da afetzede çocukla misket oynadı
Rasmus Paludan bir kez daha Kur’an-ı Kerim'i hedef aldı
Rasmus Paludan bir kez daha Kur’an-ı Kerim'i hedef aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi
Yunan gazetesinden iktidar ve muhalefetin seçim planı analizi
Yunan gazetesinden iktidar ve muhalefetin seçim planı analizi
Mustafa Şentop'tan 'Kürtçe'nin tutanaklarda 'bilinmeyen dil' olarak yazıldığı" iddiasına cevap
Mustafa Şentop'tan 'Kürtçe'nin tutanaklarda 'bilinmeyen dil' olarak yazıldığı" iddiasına cevap
Ahmet Özal cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı
Ahmet Özal cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı