GENAR'dan bomba anket! MHP, İYİ Parti'yi geçti! CHP, İYİ Parti'den çaldı! Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?
GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, son anketin sonuçlarını canlı yayında açıkladı. AK Parti açık ara önde giderken, MHP uzun süre sonra ilk kez İYİ Parti'nin önünde çıktı. Muharrem İnce'nin Memleket Partisi yüzde 5'e dayandı. Cumhurbaşkanı Erdğan ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 puan fark atıyor... İşte o anketin sonuçları...
Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayları dışında 7 isim daha cumhurbaşkanlığına adaylık müracaatı yaptı. Anketler de peş peşe gelmeye başladı. Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde, fark yüzde kaç, seçim ikinci tura kalır mı gibi sorular yanıt arıyor. Peki son anketler ne gösteriyor? Hangi partinin oy oranı ne kadar? GENAR'ın patronu İhsan Aktaş, son anket sonuçlarını açıkladı...
Anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı
GENAR Araştırma'nın Başkanı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı. "Bugün bir milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna "AK Parti" cevabı verenlerin oranı yüzde 40.7 oldu.
İhsan Aktaş, "AK Parti'nin ekonominin hararetini düşürmesiyle, enflasyonu dengelemesiyle ve vatandaşın sorunu olan 10 tane her biri 1-3 milyon insana karşılık gelen meselede adım attı. Konut hamlesi, ihracat rakamları, işsizliğin azalması, esnafın borcunun silinmesi, TOGG'un açılışı, EYT'nin açıklanmasıyla birlikte AK Parti'nin oy oranı yüzde 40 ile 42 arası bir banda geldi" ifadelerini kullandı.
CHP 1 ayda İYİ Parti'den yüzde 1 kopardı
"Bugün bir milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna "CHP" cevabı verenlerin oranı ise yüzde 23.1 çıktı. CHP'nin oy oranı hakkında konuşan Aktaş, "CHP'nin oy oranı yüzde 21 ile 23 arasında. Geçen ay oy oranları yüzde 22'ydi. İYİ Parti'nin allak bullak olmasından dolayı CHP İYİ Parti'den 1 puan oy aldı" dedi.