GENAR'dan bomba anket! MHP, İYİ Parti'yi geçti! CHP, İYİ Parti'den çaldı! Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayları dışında 7 isim daha cumhurbaşkanlığına adaylık müracaatı yaptı. Anketler de peş peşe gelmeye başladı. Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde, fark yüzde kaç, seçim ikinci tura kalır mı gibi sorular yanıt arıyor. Peki son anketler ne gösteriyor? Hangi partinin oy oranı ne kadar? GENAR'ın patronu İhsan Aktaş, son anket sonuçlarını açıkladı...