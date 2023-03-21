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HDP kararını verdi! Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için aday çıkarılmayacak...

HDP kararını verdi! Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için aday çıkarılmayacak...

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dükü ziyareti sonrası HDP kararını verdi. Kılıçdaroğlu, "Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir" sözünün ardından HDP, Kılıçdaroğlu’na destek için aday çıkarmayacak.

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz, HDP’nin, Millet İttifakı’nın ortak adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemek için aday çıkarmayacağını yazdı.  Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin HDP'de olumlu karşılandığını ifade eden Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

İki formül de Kılıçdaroğlu'na destek

"HDP, Kılıçdaroğlu’na 'Kurullarımıza danışıp karar vereceğiz' dese de eğilimini ortaya koymuş görünüyor. HDP’de iki ihtimal tartışılıyor. Ya aday göstermeyerek, üstü kapalı şekilde… Ya da 'Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz' diyerek, açıkça destek verilecek.

Her halükarda aday çıkarılmayacak

Her halükarda HDP aday çıkarmayacak. HDP, bugün kurullarıyla, ardından Emek ve Özgürlük İttifakı ile görüşerek, kararını netleştirecek. Yarın saat 11’de Ankara’da Dünya Ticaret Merkezinde yapacağı toplantıyla Kılıçdaroğlu’na destek açıklayacak. Bu arada, Emek ve Özgürlük İttifakı’na Sol Parti’nin katılması bekleniyor. Sol Parti de Kılıçdaroğlu’nu destekliyor."

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