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Cem Uzan'ın adaylığı reddedildi nedeni belli oldu 9 isimde eksik belge çıktı

Cem Uzan'ın adaylığı reddedildi nedeni belli oldu 9 isimde eksik belge çıktı

Seçmenler tarafından aday gösterilecek olan 18 cumhurbaşkanı adayından 3’ünün başvurusu reddedilirken, 9 adayda ise eksik belge tespit edildi. Cem Uzan'ın başvurusunun bizzat yapılmayıp vekil aracılığıyla yapıldığı anlaşıldığından reddine karar verildi.

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Seçmenler tarafından aday gösterilecek olan cumhurbaşkanı adaylarının resmi başvuru süresi dün sona erdi.

Yapılan başvuruları değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, 18 adaydan 12 aday hakkında açıklama yayımladı. Bu 12 adaydan 3’ünün adaylık başvurusunun reddine karar verildi.

9 adayın eksik belgeleri olduğu tespit edilmesi üzerine gerekli belgelerin tamamlanması için bugün saat 17.00’ye kadar ek süre tanındı.

Cem Uzan'ın başvurusu

Murat Hakan Uzan ve Cem Cengiz Uzan’ın adaylık başvurusunun bizzat yapılmayıp vekil aracılığıyla yapıldığı anlaşıldığından cumhurbaşkanlığı adaylığının reddine, Hürrem Ayaz’ın ise posta yoluyla başvuru yaptığının anlaşılması üzerine adaylık başvurusunun reddine karar verildi.

9 isme eksik belgeleri tamamlama süresi

İrfan Uzun, Davut Turan, Fatih Erbakan, Ahmet Özal, Duran Güveninir, Erkan Trükten, Handan Yalçıntaş, Levent Akyollu, Selami Karagöz’ün çeşitli belgelerin eksikliği tespit edildi. Adaylara eksik belgelerin tamamlanması için 17.00’ye kadar ek süre verildi.

Doğu Perinçek, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, Yakup Türkal’ın ise adaylık başvuru sürecinde herhangi bir eksik veya hatalı belge bulunmadığı belirtildi.

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