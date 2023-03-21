Rupert Murdoch 92 yaşında beşinci kez evleniyor
Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch, 92 yaşında beşinci evliliğine hazırlanıyor.
Murdoch, 66 yaşındaki Ann Lesley Smith ile nişanlandığını duyurdu. Çift, Eylül ayında Kaliforniya'da bir şarap bağında düzenlenen etkinlikte tanıştı. Dünya genelinde önemli medya yatırımları olan Murdoch, geçen yıl dördüncü eşi Jerry Hall'dan ayrılmıştı.
Evlilik haberi ile ilgili sahibi olduğu New York Post gazetesine konuşan Rupert Murdoch, "Aşık olmaktan korkuyordum ama bunun son olacağını da biliyordum. Öyle olsa iyi olur. Mutluyum." dedi.
Kendisinin “dörtte bir İrlandalı” olduğunu söyleyen Murdoch, Smith’e St Patrick Günü'nde evlenme teklif ettiğini de ekledi. Murdoch evlilik teklifi sırasında "çok gergin" olduğunu da anlattı.
66 yaşındaki Ann Lesley Smith ise 14 yıl önce ayrıldığı eşinin de işadamı olduğunu atıf yaptı ve “Bu yüzden Rupert'ın dilini konuşuyorum. Aynı inançları paylaşıyoruz" mesajı verdi.