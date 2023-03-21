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Rupert Murdoch 92 yaşında beşinci kez evleniyor

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Rupert Murdoch 92 yaşında beşinci kez evleniyor

Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch, 92 yaşında beşinci evliliğine hazırlanıyor.

Rupert Murdoch 92 yaşında beşinci kez evleniyor

Murdoch, 66 yaşındaki Ann Lesley Smith ile nişanlandığını duyurdu. Çift, Eylül ayında Kaliforniya'da bir şarap bağında düzenlenen etkinlikte tanıştı. Dünya genelinde önemli medya yatırımları olan Murdoch, geçen yıl dördüncü eşi Jerry Hall'dan ayrılmıştı.

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Rupert Murdoch 92 yaşında beşinci kez evleniyor

Evlilik haberi ile ilgili sahibi olduğu New York Post gazetesine konuşan Rupert Murdoch, "Aşık olmaktan korkuyordum ama bunun son olacağını da biliyordum. Öyle olsa iyi olur. Mutluyum." dedi.

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Rupert Murdoch 92 yaşında beşinci kez evleniyor

Kendisinin “dörtte bir İrlandalı” olduğunu söyleyen Murdoch, Smith’e St Patrick Günü'nde evlenme teklif ettiğini de ekledi. Murdoch evlilik teklifi sırasında "çok gergin" olduğunu da anlattı.

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Rupert Murdoch 92 yaşında beşinci kez evleniyor

66 yaşındaki Ann Lesley Smith ise 14 yıl önce ayrıldığı eşinin de işadamı olduğunu atıf yaptı ve “Bu yüzden Rupert'ın dilini konuşuyorum. Aynı inançları paylaşıyoruz" mesajı verdi.

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