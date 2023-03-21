CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bileğindeki dikkat çeken ayrıntı

Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı son videoda sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken bir ayrıntı vardı. CHP lideri bileğine çok eski bir Balkan geleneği olan marteniçka takmıştı.

Abone ol

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin mutfağında çektiği bir video yayınladı.

Twitter hesabından "Birleşeceğiz ve kazanacağız. Ama kime karşı?" notuyla paylaşılan videoda Kılıçdaroğlu'nun bileğine çok eski bir Balkan geleneği olan marteniçka taktığı görüldü.

Mart ayının başında takılmaya başlanan marteniçka Balkan coğrafyasının yaygın bahar ritüellerinden biri.

Mart ayında senenin ilk leyleği görüldüğü zaman çıkarılan bileklik meyve veren bir ağacın dalına bağlanıyor. Mart ayında leylek görürseniz ve bileğinizde marteniçka varsa dileğinizin gerçekleşeceğine inanılıyor.