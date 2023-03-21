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Denizbank EYT promosyon 2023 ödemesi kesenin ağzı açıldı erken başvuran karlı çıkar!

Denizbank EYT promosyon 2023 ödemesi kesenin ağzı açıldı erken başvuran karlı çıkar!

Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaşın hayali sonunda gerçek oldu ve EYT Meclis'ten geçti yasalaştı. Nisan ayında ilk maaşını alacak olan emeklinin cebinde 'güller açacak'. EYT ile emekli olan hem maaş hem bayram ikramiyesi hem de banka promosyonu alacak. Denizbank emekli promosyon ödemeleri ayağınızı yerden kesecek. Denizbank promosyon ödemeleri güncellendi kampanya ay sonuna kadar geçerli. 10 bin maaş alana 10 bin promosyon ödemesi yapılacak.

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Emeklilerin son günlerde gözü kulağı bankalardan gelecek promosyon tekliflerinde. Yaşa takılan milyonlarca emekli yıllardır emeklilik hayali kuruyordu ve beklenen oldu. EYT yasası Meclis'ten geçti ve yürürlüğe girdi. EYT'liler ilk maaşlarını nisan ayında TC numarasına göre alacak. Emeklinin nisan ayında parası bereketlenecek hem bayram ikramiyesi hem de bankaların promosyon ödemeleri hesaba yatırılacak. Bankalar emekliye en yüksek promosyonu vermek için sıraya girmişken emeklinin kafası da karışık. Hangi bankayı seçeceğini bilmeyen emekli bankaların promosyon miktarlarını araştırıyor. Bankaların ise yarışa girdiği promosyon miktarları her gün güncelleniyor. Peki Denizbank emekli banka promosyonları kaç para veriyor? Başka bankadaki anlaşmayı bitirip emekli hesabı nasıl Halk Bank'a taşınır? Denizbank emekli promosyon ödemesi 2023 güncel listesinde 10.000 TL ve üzeri maaş alanlar 10.000 TL emekli promosyon kampanyasından yararlanabilecekler.

Denizbank emekli promosyon ödemesi 2023

EYT'li olarak ilk defa DenizBank'tan maaş alacaklar 3 yıl maaş alma sözüne istinaden mobildeniz uygulaması indirerek 10.000 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanabilirsiniz. Kampanya 30.04.2023 tarihine kadar geçerlidir.

3.500 TL altı maaş alanlar 6.000 TL,

3.500 TL - 7.500 TL arası maaş alanlar  7000 TL,

7.500 TL - 10.000 TL arası maaş alanlar 9.000 TL,

10.000 TL ve üzeri maaş alanlar 10.000 TL emekli promosyon kampanyasından yararlanabilecekler.

Bu tutarlardan yararlanmak için MobilDeniz uygulamasını kullanıyor olmak gerekiyor.

*SGK emekli maaşını ilk defa DenizBank'a aktarmayı taahhüt eden ve 3 yıl süre ile maaşını alma sözü veren EYT'lilere, 10.000 TL'ye varan nakit promosyon sunulacaktır.
*3 yıldan önce kampanyadan çıkanlardan kıstelyevm usulü geri alım yapılacaktır.
*Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan Mobil Bankacılık uygulamamızdan veya e-devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna Mobil Bankacılık ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.
*Promosyonunuz ilk maaşınızın bankamıza yatmasını takip eden 2 iş günü içerisinde hesabınıza aktarılacaktır.
*Kampanya 30.04.2023 tarihine kadar geçerlidir. DenizBank kampanya dönemini ve kurallarını tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir.
*Bankamızdan birden fazla emekli maaş alan emeklilerimize, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır.
*18 yaş altında emekli maaşı alan müşterilerimiz;Anne veya babasının velayetinde bulunmayanlara promosyon ödenecektir.
*Anne veya babasının velayeti altında bulunanlara ise kendi gelir/aylık tutarı ile Banka aracılığıyla gelir/aylık alan anne veya babasının gelir/aylıkları tutarı toplamını esas alarak velisine promosyon ödemesi yapılacaktır.

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