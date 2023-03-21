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Akaryakıta zam geldi! Güncel akaryakıt fiyatları 21 Mart 2023 benzin, motorin ne kadar oldu?

Akaryakıta zam geldi! Güncel akaryakıt fiyatları 21 Mart 2023 benzin, motorin ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Benzin ve motorin fiyatlarına da bir indirim bir zam geliyor. Bugün akaryakıt fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 21 Mart 2023 benzin, motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Son olarak motorine gelen peş peşe indirim sonrası 81 kuruş fiyat artışı yaşandı ve zamlı yeni fiyatlar bugün itibari ile geçerli oldu.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında değişkenlik sürüyor.  21 Mart 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Araç sahiplerine kötü haber. Peş peşe gelen indirimler sonrası motorine zam geldi.

Benzin ve motorinde zam var mı?

Motorinde son olarak 21 Mart 2023 tarihinden itibaren 81 kuruş fiyat artışı meydana geldi.  Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 19,61 liradan satılıyor. 

Benzinin litresi ise ortalama 20,54 TL'den satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

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